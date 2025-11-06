Cómo solicitar las plazas del programa de termalismo del Imserso paso a paso

Las plazas del Imserso han volado y muchos jubilados no han podido hacerse con una de ellas. Como si de un concierto de Taylor Swift se tratase, los más mayores arrasaron con todas, y hay quienes están realmente disgustados por no poder disfrutar de uno de sus viajes, pero no todo son malas noticias.

El Imserso ha lanzado una nueva convocatoria de su Programa de Termalismo para 2026 . En concreto, un total de 197.000 personas podrán disfrutar de balnearios por todo el país. El objetivo de la iniciativa, que es una de las más demandadas, es promover el envejecimiento activo y el bienestar de las personas mayores.

Como la demanda es muy alta, para hacerse con una de esas preciadas plazas es necesario dominar y controlar a la perfección el proceso de solicitud para ser más rápido que el resto de interesados. A continuación, te explicamos paso a paso como realizarla y qué consejos debes seguir para no quedarte fuera del programa.

Comprueba que cumples con los requisitos básicos

Para acceder al programa, es necesario ser pensionista del sistema de la Seguridad Social, ya sea por jubilación, incapacidad permanente o viudedad (en este último caso, con 55 años o más).

También pueden participar personas pensionistas por otros conceptos o que perciban un subsidio de desempleo con 60 años cumplidos, así como quienes sean asegurados o beneficiarios del sistema y tengan 65 años o más.

Además, el Imserso exige que los solicitantes puedan valerse por sí mismos para las actividades cotidianas y no presenten contraindicaciones médicas para recibir tratamientos termales.

Plazos de solicitud

La convocatoria establece varios plazos:

- Hasta el 4 de diciembre en los turnos de febrero a agosto

- Hasta el 15 de mayo para los turnos de septiembre y diciembre de 2026

Si cumples con los requisitos y te cuadran las fechas, los pasos que debes seguir para realizar la solicitud cuando corresponda son los siguientes:

1. Presenta la solicitud

Existen dos vías principales para inscribirse:

En línea , a través de la sede electrónica del Imserso, con certificado digital o sistema Cl@ve.

Por correo postal, descargando el formulario oficial y enviándolo cumplimentado a la dirección del Imserso.

En la solicitud conviene indicar varios balnearios por orden de preferencia, adjuntar la documentación requerida (acreditación de pensión, DNI, etc.) y revisar que todos los datos sean correctos antes de enviarla.

2. Asignación de plazas y formalización

Tras el cierre del plazo, el Imserso asignará las plazas en función de los criterios de baremación, que valoran la edad, ingresos y participación en anteriores ediciones. Los adjudicatarios recibirán una notificación con el destino, la fecha de estancia y el importe a pagar. Posteriormente, deberán confirmar su participación y abonar la cantidad correspondiente para formalizar la reserva.

Consejos para no quedarte fuera del programa

A veces, aunque hayas sido el primero en realizar el trámite, no eres seleccionado. Esto puede deberse a varios errores, como un fallo de la propia institución, un error en la información proporcionada o la falta de documentación presentada por el candidato. Estos son algunos consejos para evitar quedarse fuera del programa.

Presenta la solicitud cuanto antes dentro del plazo.

Revisa bien la documentación y los datos personales.

Elige balnearios menos demandados si tu prioridad es asegurar plaza.

Consulta periódicamente la web del Imserso o los tablones informativos de tu centro de mayores para no perder actualizaciones.