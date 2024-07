Rossy de Palma y el nuevo Citroën C3: atrévete a ser diferente

Inconfundible, atrevida, diferente, con una personalidad arrolladora… estas palabras pueden definir tanto la identidad de marca de Citroën como a la artista multidisciplinar Rossy de Palma, embajadora de la firma del doble chevrón y de su último lanzamiento: el nuevo C3. Un automóvil que se sale de los estándares del resto de los modelos del mercado para aportar una personalidad propia para el vehículo… y para sus propietarios que buscan mucho más que un mero medio de transporte.

Porque además la electrificación no está reñida con disfrutar de la vida al aire libre. Por ello, Citroën ofrece una serie de alternativas en este campo a cada cual más innovadora. Por ejemplo, en una nueva vuelta de tuerca a su espíritu transgresor, vocación práctica y movilidad sostenible encontramos al Citroën My Ami Buggy, pensado para la aventura. O el nuevo Citroën C3, que se ofrece desde un precio de 15.990 euros o en cuotas de 99 euros al mes, de los cuales 8,2 son del seguro de crédito no incluido en la financiación. Esta oferta tiene una entrada de 5.072,2 euros y una última cuota de 9.172,74€. Si elegimos la versión ë-C3, totalmente eléctrico, su precio arranca en solo 15.800 euros o cuotas de 99 euros al mes con el sistema “Electric Renting” y las ayudas del plan Moves incluidas. En este caso, la primera cuota es de 2.871,76 euros.

Desde su creación en 1919 por André Citroën, uno de los mayores visionarios de la historia del automóvil, Citroën ha sido una marca que no ha tenido miedo de ser diferente, de destacar, de sorprender al mundo con todo tipo de vehículos e innovaciones con personalidad propia, que distinguen a sus creaciones de los consensos y los códigos no escritos del mercado. Una filosofía que coincide prácticamente punto por punto con la trayectoria artística de Rossy de Palma, que ha sabido triunfar durante décadas en campos tan diferentes como el cine, la moda o la música dejando su sello con un carácter único e inconfundible.

Definida desde sus inicios en plena Movida Madrileña con el grupo musical “Peor Impossible” como una “belleza picassiana o cubista”, Rossy de Palma es una artista que no se ha dejado encasillar, una auténtica todoterreno que se ha abierto camino sin perder su personalidad. Considerada durante años como una “Chica Almodóvar” por sus papeles en películas tan destacadas como “Mujeres al borde de un ataque de nervios”, “Átame”, “Kika” o la “Flor de mi secreto”, Rossy de Palma también ha puesto su talento interpretativo al servicio de directores de prestigio internacional como Robert Altman, con el que rodó “Prêt-à-Porter”, además de convertirse en una figura popular en Francia por su participación en filmes y programas de televisión. Todo ello sin olvidar sus incursiones en el teatro e, incluso, la ópera. En el mundo de la moda, es la musa de creadores de vanguardia como Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler o Alexander McQueen y de los mejores fotógrafos de nuestro tiempo.

Este historial único, polifacético y transgresor encaja como anillo al dedo con el carácter y el espíritu disruptivo de la nueva generación del Citroën C3. Urbanita y siempre a la última, como Rossy de Palma, este automóvil compacto recoge el testigo de la tradición innovadora y rupturista del Doble Chevrón para revolucionar tanto el mundo de los automóviles con motor térmico como el de los vehículos “cero emisiones” al ofrecer todas las prestaciones que se esperan de una berlina polivalente muy por debajo de la barrera psicológica de los 25.000 euros. Unos precios inéditos en un turismo fabricado en Europa y que ofrece en su versión 100% eléctrica más de 300 Km de autonomía, una gran habitabilidad, confort de alto nivel y todos los equipamientos tecnológicos que se han convertido en imprescindibles.

El Nuevo Citroën C3 destaca por un estilo moderno y atractivo y un amplio espacio interior. A bordo de este automóvil excepcional el confort se llama C-Zen Lounge. Un concepto global que va más allá de la comodidad y que conjuga serenidad y seguridad a través de elementos como la suspensión, los asientos Advanced Comfort y la textura y color de la tapicería y los revestimientos. En este habitáculo espacioso y equipado con tecnologías útiles e intuitivas, el Doble Chevrón revoluciona el diseño del salpicadero con un innovador Head Up Display, que desplaza al cuadro de instrumentos tradicional al servicio de la ergonomía y de una mayor tranquilidad al volante.

El inconformismo y la búsqueda de caminos nuevos y diferentes son también los grandes hilos conductores que han guiado el desarrollo del Citroën My Ami Buggy, una edición muy especial del objeto de movilidad 100% eléctrico especialmente pensada para las escapadas y el ocio más aventurero.

En el Citroën My Ami Buggy, los elementos de diseño se han puesto al servicio de su fuerte personalidad de explorador intrépido, simpático y robusto. Así, las puertas desaparecen dejando paso a unas portezuelas metálicas. La faceta aventurera se refuerza con la presencia de una capota de tela y un alerón en el techo y una combinación de colores que hace pensar en safaris y aventuras en la naturaleza.

Con la practicidad como elemento clave de su ADN, el Citroën Ami ofrece una autonomía de 75 kilómetros y una velocidad máxima de 45 Km/h, más que suficientes para cubrir la mayoría de los desplazamientos del día a día. Además, se carga al 100%, de un modo muy sencillo, en tan sólo 3 horas.