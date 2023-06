Las ventas de coches crecen un 8,3%, pero continúan por debajo de niveles pre-pandemia

Las ventas de coches en España crecieron el pasado mayo un 8,3% respecto al mismo mes de 2022 con un total de 92.025 unidades matriculadas. Según afirma en un comunicado la asociación nacional de fabricantes, ANFAC, “la mejoría en los ritmos de producción está permitiendo responder con mayor agilidad a los pedidos procedentes de los concesionarios, principalmente, de los canales de rent-a-car y empresas, que son los que están impulsando las cifras. Por su parte, las ventas a particulares se observan con preocupación ya que se sitúan todavía un tercio por debajo del ritmo previo a la pandemia”.

De esta manera, España suma ya cinco meses con datos positivos respecto al pasado año (404.337 unidades, un 26,9% más), sin embargo, en el acumulado todavía se sitúa un 28% por debajo si lo comparamos con 2019, año pre-pandemia. Aunque las matriculaciones por canales registran aumentos en todos ellos respecto al año anterior, hay que destacar el bajo ritmo de entrada que procede del canal de particulares. Estas ventas alcanzan en mayo un total de 36.495 unidades, que supone un crecimiento del 5,3% respecto a 2022 pero un fuerte descenso del 33% respecto a 2019. Por su parte, el canal de alquiladores crece un 19%, con 21.708 ventas, mientras que el mercado a empresas logra las 33.822 nuevas matriculaciones, creciendo un 5,4% más y situándose en registros similares a 2019.

Félix García, director de comunicación y marketing de ANFAC, explicó que “mayo acumula un nuevo mes en positivo durante este 2023. El mercado crece un 8% respecto al mismo período del del año anterior. Con cinco meses cerrados, esperamos que el cierre de año pueda estar en torno a 950.000 unidades, 25.000 más de la previsión más optimista que teníamos en enero. No obstante, hemos de ser cautos. La incertidumbre de ciudadanos y empresas sobre qué coche comprar sigue latente y más, ahora, con la convocatoria de elecciones generales que suele paralizar la actividad económica. Observamos que el mercado particular no termina de arrancar y está a la expectativa de lo que ocurra no sólo en los comicios sino también de si la inflación logra contenerse y se estabilizan las subidas de tipos de interés. Estos últimos encarecen la financiación de un vehículo nuevo, lo que no beneficia a la renovación de un parque móvil que ya supera los 14 años de antigüedad. Es necesario recuperar los volúmenes de mercado previos a la pandemia que garanticen tanto la competitividad de nuestra industria como el mantenimiento del empleo que la automoción genera”.

Por su parte, Raúl Morales, director de comunicación de FACONAUTO, indicaba que "es muy importante que se vayan descontando meses en el año y que esos meses acaben con un incremento en las matriculaciones en nuestro país, como ha ocurrido en el mes de mayo. Sin embargo, mantenemos la sensación de que la recuperación está siendo muy lenta. Estamos un 25% por debajo de las ventas que se hacían en el año 2019 y esa recuperación se está haciendo muy mediatizada por una menor capacidad de compra por parte de las familias que tienen menos renta disponible y menos capacidad de ahorro. Por eso, el automóvil mantiene su cautela con respecto a su evolución en el medio plazo y nosotros prevemos que este año acabe con unas 950.000 matriculaciones realizadas, dejando para el año que viene el superar el millón de ventas, lo que nos acercaría a cierta normalidad".

Finalmente, según la directora de comunicación de GANVAM, Tania Puche, destacó que “las ventas de turismos nuevos encadenan cinco meses en positivo, sobre todo, por el tirón de las empresas alquiladoras; y en mayo, estamos en el entorno de las 90.000 unidades mensuales, acercándonos al volumen natural de nuestro mercado. No obstante, aunque estamos en un contexto en el que la inflación se modera, las compras de particulares se sitúan un 30% por debajo de los niveles prepandemia. Por tanto, el comprador sigue necesitando, y ahora más que nunca, certidumbre tanto económica como tecnológica, además de acceso a una movilidad más asequible. De ahí la importancia de que, en año electoral, se alcance un horizonte de estabilidad cuanto antes para conseguir recuperar un mercado que en 2023 se volverá a quedar por debajo del millón de unidades por cuarto ejercicio consecutivo”, terminó.