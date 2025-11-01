Volkswagen lanza la segunda generación del T-Roc

Con más de dos millones de unidades vendidas en Europa desde su lanzamiento en 2017, el T-Roc estrena su segunda generación con un diseño completamente renovado y con motores eTSI híbridos y cambio DSG. Esta nueva generación ya está a la venta desde 34.280 euros y las primeras unidades llegarán este mismo mes.

En su interior destacan un salpicadero diferente que incluye pantallas de hasta 12,9 pulgadas, control por voz y asistentes de conducción de última generación, mientras que se nota un aumento del espacio del habitáculo gracias a un incremento de 12 centímetros en la distancia entre ejes.

Desarrollado completamente desde cero, llega con un diseño expresivo, sistemas de propulsión innovadores y un interior de alta calidad que incluye una nueva iluminación ambiental que transforma completamente el habitáculo. El nuevo modelo ofrece ahora más espacio tanto en el interior como en el maletero, además de sistemas de asistencia y tecnologías heredadas de modelos de segmentos superiores, como el Travel Assist o el Driving Experience Control. Con todo ello, se consolidará como una referencia en el segmento de SUV más importante del mercado, que aglutina el 26% de las ventas totales.

Dentro de sus mejoras destaca el hecho de crecer 12 centímetros respecto a su predecesor, ofreciendo un habitáculo más amplio, materiales de mayor calidad y un maletero que alcanza los 475 litros de capacidad, lo que supone añadir 30 litros adicionales respecto al anterior, ampliables hasta 1.350 litros con los asientos abatidos. Su carrocería, de líneas limpias y modernas, mejora el coeficiente un diez por ciento aerodinámico, lo que significa una reducción de consumo y una mejora del ruido en el interior. Destacan los faros Matrix LED y los nuevos grupos ópticos traseros con barra transversal iluminada y los logotipos de Volkswagen retroiluminados, que le confieren una firma lumínica inconfundible de día y de noche. Está disponible en un total de seis acabados de pintura y todos los colores se pueden personalizar con el techo en negro.

En el apartado de tecnología, incorpora avances que hasta ahora solo estaban presentes en gamas superiores de Volkswagen como pantallas táctiles de hasta 12,9” y control por voz, Head up display proyectado en el parabrisas, visión de 360 grados con cuatro cámaras de alta definición para una visión periférica completa, diferentes modos de conducción o el Digital Cockpit de 10,25 pulgadas y carga inductiva para el smartphone.

En cuanto a la parte mecánica, la gama arranca con motores eTSI mild hybrid de 48V con etiqueta ECO, disponibles en dos potencias: 116 y 150 caballos, ambos con cambio DSG de 7 marchas. En los próximos meses se incorporará una versión HEV. Entre los acabados disponibles, el R Line es el más deportivo con llantas de 19 pulgadas, logotipos iluminados, apertura eléctrica del maletero y asientos deportivos delanteros calefactables. Además, incorpora el Digital Cockpit Pro, iluminación ambiental personalizable en 30 colores. Lleva un volante multifunción deportivo calefactable y sistema de aparcamiento totalmente automáticas.

El nuevo T-Roc estará disponible en tres acabados: T-Roc, Más y R-Line, a los que se sumarán dos exclusivas ediciones limitadas de lanzamiento: Launch Edition (400 unidades): motor 1.5 eTSI de 116 caballos con un completo equipamiento y detalles exclusivos como molduras y pedales en aluminio y el R Line 1st Edition (600 unidades) con motor 1.5 eTSI de 150 caballos, estética deportiva, llantas de 20”, sistema de navegación “Discover”, Head-up display y un paquete tecnológico completo.

Su precio es de 34.280 € en su versión de acceso con motor 1.5 eTSI de 116 caballos y acabado T-Roc. La gama se completa con la edición limitada Launch Edition desde 35.950 euros, el acabado Más disponible a partir de 36.520 euros, o 37.950 con el motor de 150cv, y el acabado deportivo R-Line, que arranca en 42.400 euros. En lo más alto de la oferta se sitúa la exclusiva R- Line 1st Edition, con un precio de 44.090 euros. Toda la gama incorpora de serie cambio automático DSG de 7 velocidades, tracción delantera y motores eTSI mild hybrid.