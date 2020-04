PP, Cs y Vox rechazan las enmiendas a los presupuestos de PSOE y Podemos

El PP, Cs y Vox han rechazado este lunes todas las enmiendas del PSOE y de Podemos a los presupuestos murcianos de 2020 en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de la Asamblea Regional de Murcia.

La diputada del PP María Dolores Valcárcel, ha explicado que la inadmisión de las enmiendas parciales se debe a que “han sido descalificadas por los servicios jurídicos y económicos como incongruentes, por lo que su contenido no se sostiene en rigor y coherencia”.

Además, “la mitad de las del PSOE son un corta y pega de las del año pasado, lo que nos parece poco serio y responsable”, ha añadido.

“El PP no va a apoyar nunca enmiendas que pretendan poner en peligro la educación concertada, como hace el grupo mixto -Podemos- o intenten que se pague con fondos de la comunidad autónoma actuaciones que corresponden al Gobierno de España, como la electrificación de las líneas de tren o medidas que engorden la administración, como crear el Instituto de la Mujer”.

Por otra parte, ha defendido que los presupuestos que se debatirán mañana en pleno serán muy “útiles, en un momento como el que estamos viviendo y darán respuesta a las demandas de muchos colectivos y entidades que nos apremian para su aprobación”.

Al inicio de la reunión de la comisión, ha pedido al PSOE y a Podemos la retirada de las enmiendas para "trabajar de forma conjunta" en la reactivación económica y social de la región con su participación en la estrategia impulsada por el presidente autonómico, Fernando López Miras.

Desde el PSOE no van a hacer comentarios hasta que no termine la fase de negociación y Podemos ha lamentado que la comisión no haya aprobado ni una sola de propuesta de los grupos, cuando algunas de su formación corregían cuestiones tan lamentables como el recorte de 57,5 millones de euros en farmacia hospitalaria y material sanitario.

Para el diputado de Podemos, Rafael Esteban, López Miras ha pedido a la oposición participar en la elaboración de una estrategia de reactivación, pero no se ha puesto en contacto con su formación ¿ni una sola vez para debatir ninguna de las enmiendas¿ de los presupuestos, con lo que actúa en realidad de forma completamente distinta.

Para Ciudadanos, su postura en esta comisión ha sido “responsable, coherente y acorde a los que nos demanda la sociedad, unidad”, pues “aprobar cuanto antes el proyecto de presupuestos nos permitirá realizar las medidas correctoras necesarias para adaptarlos presupuestos a las circunstancias actuales”.

Su diputada Valle Miguelez ha vuelto a pedir al PSOE que eche “una mano a la Región, primero facilitando el trámite parlamentario para la aprobación cuando antes del presupuesto y luego pidiendo” al Gobierno central “que abra la mano con las comunidades como la nuestra, más perjudicadas con la infrafinanciación”.

Desde Vox, su portavoz Juan José Liarte, ha señalado que una vez que se aprueben mañana con el apoyo de su grupo, “en las próximas semanas habrá que realizar adaptaciones” de los presupuestos por crisis sanitaria y elaborar una estrategia de reactivación económica para cuando se supere.