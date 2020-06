El PP acusa al delegado del Gobierno de boicotear la reactivación regional

El PP de la Región de Murcia ha arremetido hoy contra el delegado del Gobierno en la Comunidad, José Vélez, por haber “plantado” a la Comisión de Reactivación Económica y Social de la Asamblea Regional. Así lo ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, quien ha recordado que hoy Vélez debería haber acudido al parlamento murciano “a dar explicaciones de por qué no ha pagado los ERTE o las líneas de colaboración con el Gobierno regional y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el control de la movilidad”.

Una estrategia de “boicot e intento de paralización por parte del PSOE” que también ha apoyado la viceportavoz, Miriam Guardiola, quien ha acusado a las filas socialistas de “seguir los dictados del PSOE en vez de defender los intereses de la Región”.

Asimismo, también ha anunciado que el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, también ha rechazado comparecer en la Asamblea, algo que según Segado era importante para que informara “sobre las inversiones en infraestructuras determinadas como el AVE, los Arcos Norte y Noroeste, o el Corredor Mediterráneo”.

Según el ‘popular’, los desplantes que se están viviendo en el parlamento murciano responden “a que Diego Conesa quiere dejar morir esta Comisión, que se creó en la Asamblea con el apoyo de todos y a propuesta de su grupo político".

No obstante, le ha acusado de querer boicotearla porque no son los socialistas los que la presiden. "El PSOE ha decidido que no quiere hablar de futuro y de las propuestas para afrontar con éxito la recuperación económica y social”.

“Conesa ha optado por la política de la confrontación con el Gobierno regional en vez de colaboración”, según Segado, quien también ha apuntado que las propuestas de pacto del dirigente socialista “son un brindis al sol de cara a la galería porque cuando hay que sentarse de verdad a trabajar y remangarse por la Región de Murcia es incapaz de hacerlo”.

“Desde luego desde el PP no vamos a poner la Comisión al servicio de los intereses del PSOE, no vamos a dejarla morir y vamos a luchar para que sea útil y constructiva e impulse propuestas dirigidas a la recuperación de la economía y del conjunto de la sociedad”, ha concluido.