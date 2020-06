López Miras carga contra PSOE y Podemos: “Esperaba más de la oposición”

La sesión vespertina de la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región ha vuelto a remover los fangos entre Gobierno y oposición, después de que durante el pleno que se ha celebrado esta mañana los grupos de la oposición hayan cargado contra la gestión del Ejecutivo murciano en cuanto a la crisis del coronavirus y la situación en la que se encuentra el Mar Menor. “Esperaba más de la oposición, que mirase al futuro, porque viven anclados en el pasado”, ha dicho el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras.

Así ha arremetido contra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, a quien ha acusado de “difundir bulos” como unas elecciones anticipadas o una moción de censura. “Se lo digo aquí. Este es el gobierno que necesita la Región. No voy a convocar elecciones”.

López Miras también ha criticado que después de que anunciara que quiere reunirse con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, para llegar a un acuerdo sobre las competencias que cada administración tiene sobre el Mar Menor. “Les moleste que intente hablar con el presidente para implicarnos todos en recuperar la laguna? Las cuestiones de Estado requieren soluciones de Estado”.

También ha arremetido contra la diputada del Grupo Mixto- Podemos, María Marín, quien esta mañana se ha presentado en la Asamblea con un tarro lleno de agua del Mar Menor. “Los fangos y nitratos que ha traído a la Cámara son los mismos que llevan entrando a través de la Rambla del Albujón desde hace un año, competencia del Gobierno central, y también por las cuatro DANAs que ha sufrido la Comunidad en seis meses”.

En cuanto a la situación sanitaria que ha provocado la crisis del coronavirus, López Miras también ha echado en cara que el PSOE propagara un bulo diciendo que el Gobierno murciano había “recortado en sanidad en plena pandemia”.

Y sobre el 8-M, le ha recordado a María Marín que no están en contra, sino que lo que les molesta “es que la ministra Montero diga y afirme en un vídeo que sabía cuál era el riesgo de la manifestación, pero no lo dijera para alarmar. No denunciamos el comportamiento de las mujeres, sino que nos molesta el de una persona que ocultó el riesgo que había en esa manifestación”.

Finalmente, ha tendido la mano a ambos grupos para recoger sus propuestas en la Estrategia ReActiva 2020, a quienes ha emplazado a mantener reuniones con el fin de incorporar sus medidas en el programa que el Gobierno presentará la próxima semana como hoja de ruta para la recuperación post-covid. “Señor Conesa, más del 75 por ciento de sus propuestas pueden ser incorporadas”, ha dicho.