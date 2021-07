Murcia informará una semana antes a los padres sobre las actividades que vayan a realizar sus hijos

La consejera de Educación, María Isabel Campuzano, ha confirmado que su departamento informará directamente a los padres con una semana de antelación de las actividades que realicen sus hijos, porque es lo que “ahora mismo permite la legislación vigente”.

“Nosotros nos adaptamos a la legislación vigente aunque consideramos que es bastante relevante ya que los padres tengan esa información y sean ellos los que decidan”, ha señalado Campuzano en un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntada por el hecho de que la Consejería ha renunciado a la autorización expresa por parte de los padres que recogía el denominado ‘pin parental’.

En este sentido, Campuzano ha explicado que la Consejería ha requerido que se informe una semana antes de la realización de la actividad a los padres directamente.

En concreto, se informará a los padres sobre en qué consiste la actividad, quién la realiza y qué cualificación tiene para ello. “Porque creemos que los padres, muchas veces, no leen la planificación que se presenta a principio de curso, a lo mejor no son conscientes o no se detalla qué actividad concreta se va a realizar a lo largo del curso”, ha señalado.

“Entonces, hemos preferido que se realice de esta manera para que los padres, en todo momento, estén informados, porque consideramos que es un ejercicio de transparencia por parte de la administración y, además, una responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos”, según Campuzano. “Porque está demostrado que esa implicación de los padres en la Educación beneficia a los resultados educativos de los hijos”, ha señalado.

Protocolo para el inicio de curso

Al ser preguntada por el inicio del próximo curso y las medidas a aplicar, ha recordado que es algo que su departamento las decide conjuntamente con la Consejería de Salud. “También estaremos atentos a lo que se diga por parte del Ministerio e iremos adaptándonos a la situación epidemiológica de cada momento”, ha afirmado.

No obstante, ha recordado que ya están hechos los planes de contingencia y se ha visto que “han funcionado” en el final del curso pasado con la presencialidad completa y la aplicación de todos esos protocolos. “De momento, la experiencia nos ha demostrado lo que funciona y lo vamos a seguir aplicando”, ha remarcado.

En cuanto a si habrá docentes de refuerzo, ha manifestado que “todavía no está cerrada la asignación de profesorado” pero la Consejería ya ha dicho que se va a centrar este año en el “refuerzo del apoyo y la recuperación de lo que haya podido sufrir por parte de los recortes y la semipresencialidad para volver a recuperar aquellos alumnos que se hayan visto más retrasados”.

No obstante, ha señalado que las clases de refuerzo se están impartiendo hasta el 30 de julio. “Creemos que la apuesta que tenemos que hacer es apoyar a los que necesiten más ayuda, tanto a nivel educativo con las aulas abiertas que hemos implementado y con los centros de educación preferente que se han incrementado con 11 más este curso”, ha concluido.