López Miras urge al Ministerio a “empatizar” con los transportistas. “El Gobierno ha de ser sensible a esto”

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha animado a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a reunirse con el sector de los transportistas ante las jornadas de parones de estos últimos días, y, ante las acciones violentas, le ha pedido que “no trate a todos por igual”.

Así se ha expresado el presidente murciano en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, sobre las jornadas de paro de los transportistas de los últimos días, afeando a una parte del Gobierno que atribuyera a movimientos ultras algunas acciones que se están dando en estas manifestaciones.

En este punto, López Miras ha reconocido que sí que existen algunas personas que están llevando a cabo acciones violentas, “que tendrán que asumir”, aunque ha defendido que la “mayoría” de los transportistas que están saliendo a la calle “son personas honradas que lo único que quieren es poder trabajar”.

“El Gobierno tiene que ser sensible a esto”, ha reivindicado el presidente murciano, que ha insistido en pedir al Ejecutivo que “no trate a todos por igual” porque, “gracias a los camioneros” disponemos de abastecimiento.

Problemas de abastecimiento

Precisamente, López Miras ha asegurado que en la Región no se están encontrando con desabatecimiento, pero sí que ha admitido que existen “muchos problemas de abastecimiento” en algunos establecimientos, como pueden ser las estaciones de servicio.

No obstante, ha mostrado su “respaldo” a los transportistas ante una “situación crítica”, por lo que ha recalcado que “la ministra no puede seguir dándole la espalda a un sector que en muchos casos no puede llegar a fin de mes”.

Conferencia sectorial de Transporte

Paralelamente, el Ejecutivo regional ha solicitado al Gobierno central la convocatoria “urgente y extraordinaria” de la Conferencia Sectorial de Transporte, de la que forman parte las comunidades autónomas, que aborde “la situación insostenible de las empresas de transporte y ofrezca soluciones inmediatas a un sector tan estratégico” para la Región de Murcia.

Así lo requirió hoy el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en una carta en la que pone de manifiesto “la incertidumbre y pérdida de competitividad que está provocando la escalada de precios de los hidrocarburos”.

Enmarcó esta iniciativa en el ‘Plan de acción contra el impacto de la guerra’ acordado ayer durante la reunión de la Comisión Delegada del Consejo de Gobierno para Asuntos Económicos, presidida por el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras.

“El sector del transporte por carretera es sin duda uno de los más afectados por este incremento desmesurado de precios”, indicó el consejero, que pide al Ministerio que “dé respuesta porque la situación pone en peligro la superveniencia de empresas, que pueden ocasionar graves perjuicios a las cadenas de suministro, al transporte público y en última instancia al empleo en este sector estratégico”.

Solicita la convocatoria extraordinaria de la Conferencia para alcanzar acuerdos en beneficio de los sectores afectados y para dar “una respuesta coordinada entre el Gobierno central y comunidades autónomas, con medidas efectivas y eficaces puede paliar esta situación y aliviar a las miles de empresas del sector del transporte”.

Asimismo, el consejero consideró “inaplazable” que se pongan en marcha las medidas contenidas en el Real Decreto Ley 3/2022, aprobadas tras el acuerdo con el Comité Nacional de Transportes con motivo de la amenaza de huelga del mes de diciembre, y que fue convalidado ayer en el Congreso. “De modo especial en lo referente a los precios del combustible en el contrato de transportes”, dijo Díez de Revenga.