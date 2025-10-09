Hasta 23 personas compiten en Murcia por cada vivienda en alquiler

Hasta 23 personas compitieron durante el tercer trimestre por cada una de las viviendas de alquiler ofertadas en Idealista en la ciudad de Murcia, lo que supone un incremento del 8% respecto al mismo periodo del año anterior, según se desprende de un estudio del portal inmobiliario.

El informe apunta también que ha crecido el número de competidores por cada vivienda en alquiler en el conjunto de la Región de Murcia, con 22 interesados por anuncio en el tercer trimestre del presente año, un 11% más que en el mismo periodo del año anterior.

En el conjunto de España, siempre según Idealista, los anuncios de viviendas en alquiler recibieron una media de 35 contactos, un 13% más que la cifra registrada en el mismo periodo de 2024, cuando recibían de media 31 contactos. El volumen de familias que se postulan por cada anuncio ha crecido durante los últimos 12 meses en la mayoría de capitales españolas.

Entre las grandes ciudades el mayor incremento se ha dado en Bilbao (49%), seguido de Palma (22%), Alicante (19%), Málaga (13%) y Sevilla (12%). En Madrid, la competencia ha crecido un 4%, mientras que el incremento ha sido menor en Valencia (3%) y San Sebastián (2%). Barcelona es el único gran mercado en el que la competencia se ha reducido (-3%).