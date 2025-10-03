un 39% de médicos murcianos secundan la huelga en la Región

Un 39% de los médicos de la Región de Murcia han secundado la huelga en contra del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud que anunció el Ministerio de Sanidad. Según fuentes del ejecutivo regional, en concreto 1.657 facultativos, de 4.247, han seguido la huelga convocada por el Sindicato Médico.

Por otra parte, el cumplimiento de los servicios mínimos ha sido del 100% "tal como estaba establecido en el plan de servicios mínimos para garantizar la asistencia sanitaria", han indicado.

Asimismo, desde el Gobierno regional han lamentado "las molestias que se haya podido ocasionar a los pacientes por esta protesta", convocada en todo el país por los facultativos.