El abandono escolar aumenta y sobrepasa ya el 20% de alumnos en la Región, la tasa más alta de España

La Región de Murcia lidera una sonrojosa lista en la que le gustaría estar último, pero va primero. Es la de la tasa de abandono escolar, es decir, aquellos niños y adolescente que dejan la escuela antes de finalizar los estudios.

En la Región de Murcia son ya más de uno de cada cinco, un 20,6% que es la tasa más alta de España y que ha incrementado en los últimos dos años, pasando del 19,2% en 2023 a una ligera bajada al 18,2% el año pasado para un repunte este curso.

Este porcentaje es ostensiblemente mayor que la media en España, que tras cuatro años en la barrera del 13% ha conseguido bajar al 12,6% en junio, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Las diferencias entre comunidades autónomas son muy significativas, ya que en 2025 la brecha oscila entre el 20,6 % de tasa de abandono temprano de la Región de Murcia y el 3,8 % que registra el País Vasco. Cantabria (6,1 %), Madrid (9,3 %) o Navarra (9,6 %) también registran tasas bajas, frente a cifras del 18,8 % de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La Comisión Europea ha advertido de que tras la pandemia las tasas de absentismo prolongado (más de tres meses consecutivos sin asistir) aumentaron especialmente en la UE entre estudiantes desfavorecidos e incide en los peores resultados en el mercado laboral que tendrán estas personas, con menores ingresos y más desempleo.