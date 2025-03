Abascal lanza un ultimátum a la López Miras: si hay asignatura de lengua árabe no habrá Presupuestos

La vía valenciana que ha permitido desbloquear, a falta del trámite parlamentario, los presupuestos no se extenderá a la Región de Murcia si no se elimina la asignatura de cultura y lengua árabe. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que si no se elimina este programa que lleva a la "islamización de España" no se llegará a ningún acuerdo.

«Leo estos días que algunos colegios de la Región de Murcia, donde ya hay una, se va a aplicar un acuerdo, firmado por el Gobierno de España, del señor Rajoy en su momento, con el Gobierno de Marruecos, y aplicado ahora por la la Consejería de la Región de Murcia, por la cual se enseñará cultura y lengua árabe a los alumnos», dijo Abascal en un vídeo difundido en su cuenta de la red social X. "Esto está bastante alejado de una voluntad de integración y supone un plan de suicidio cultural por nuestra parte».

«Leo estos días que algunos colegios de la Región de Murcia, donde ya hay una mayoría de alumnos de origen marroquí, se va a aplicar un acuerdo, firmado por el Gobierno de España, del señor Rajoy en su momento, con el Gobierno de Marruecos, y aplicado ahora por la la Consejería de la Región de Murcia, por la cual se enseñará cultura y lengua árabe a los alumnos».

Una veintena de colegios e institutos de la Región impartirán desde este mes clases de religión islámica, aunque ya se imparte desde hace más de una década en otra decena.

«El PP tiene el cuajo de venir a pedirnos que le aprobemos los presupuestos. Pues ya tienen la respuesta, si en alguna región quieren acuerdos con nosotros, ya saben por donde no vamos a pasar. Ni pacto verde, ni pacto migratorio ni plan de islamización».