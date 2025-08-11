La Aemet activa el aviso naranja este lunes en la Región de Murcia: Puede ser uno de los días más calurosos del año

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 11 de agosto, en la Región de Murcia, cielos poco nubosos o despejados. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte de la región, donde no se descartan tormentas aisladas a partir de la tarde.

Las temperaturas irán en ascenso, localmente sin cambios en el litoral. Los vientos soplarán variables flojos tendiendo a componente sur, ocasionalmente moderados por la tarde.

La Aemet ha activado el aviso naranja en la Vega del Segura, donde se pueden alcanzar los 40º, y el amarillo en el Altiplano, donde se esperan 39º. Ambos avisos están establecido entre las 13 y las 21 horas, con una probabilidad de entre el 40 y el 70%.

En concreto, para esta jornada se esperan 23 grados de temperatura mínima y 34 de máxima en Cartagena; 19 de mínima y 37 de máxima en Caravaca de la Cruz; 22 de mínima y 37 de máxima en Lorca; 20 de mínima y 39 de máxima en Yecla; y 24 de mínima y 40 de máxima en la ciudad de Murcia.