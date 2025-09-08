La Aemet eleva a naranja el aviso por lluvias y tormentas en el Altiplano y la Vega del Segura

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a naranja sus avisos por lluvias y tormentas este lunes en el Altiplano y la Vega del Segura entre las 18.00 y las 21.00 horas.

En concreto, en estas comarcas se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 30 litros por metro cuadrado en un hora, con una probabilidad entre el 40% y el 70%.

Por su parte, la alerta decretada en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas continúa en nivel amarillo, ya que se prevén lluvias acumuladas en una hora de hasta 25 litros por metro cuadrado.

Las lluvias y tormentas se extenderán al martes en la Región de Murcia entre las 12.00 y las 22.00 horas, especialmente en el Altiplano y la Vega del Segura, que permanecen en alerta naranja, aunque también afectarán al Noroeste y el Campo de Cartagena y Mazarrón.