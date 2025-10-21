Un agente medioambiental sofoca el incendio de un tractor en Cehegín (Murcia) junto a una zona forestal

Un agente medio ambiental ha atendido esta tarde el incendio de un tractor en un terreno agrícola ubicado junto al monte, en el paraje del Cabezo El Apedreao, término municipal de Cehegín, según han informado fuentes del 1-1-2.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido una llamada a las 13.55 horas alertando del fuego e informando de que estaban intentando apagarlo con extintores, aunque sin éxito. Además, en la llamada han señalado que la máquina estaba cerca de una zona forestal.

Hasta el lugar se ha desplazado un agente medioambiental de la zona y Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) que ha extinguido el incendio sin que se viera afectada la zona forestal.