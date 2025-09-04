Los agricultores murcianos dan su apoyo a los regantes y prometen "la defensa al máximo del Trasvase Tajo-Segura"

La organización profesional agraria Asaja Murcia ha mantenido este jueves una reunión con el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo - Segura, Lucas Jiménez, en la que ha ratificado su "apoyo y la defensa al máximo del Trasvase Tajo - Segura".

El secretario general de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, ha subrayado que "este encuentro ha sido muy positivo y constructivo, pues hemos analizado el gran valor que tiene el Trasvase Tajo - Segura, para el campo murciano y de todo el Levante español". Además, ha indicado que han "reiterado la defensa del mismo" así como que continuarán "luchando para evitar el recorte que pretende hacer el Gobierno de Pedro Sánchez".

Además, el presidente de Asaja Murcia, Juan de Dios Hernández, ha comentado también que "el Trasvase es la vida para el campo de la Región de Murcia", por lo que no permitirán "que quieran exterminarlo. Vamos a defenderlo con uñas y dientes, pues el Trasvase Tajo - Segura es intocable".

Dentro del mismo contexto, Gálvez Caravaca también ha apuntado que "es muy importante trabajar para conseguir que sea reactive el Plan Hidrológico Nacional, que sin duda alguna, nos ayudará a acabar con la pertinaz sequía que sufrimos tanto en nuestra Región".

Por su parte, Juan de Dios Hernández ha resaltado que las plantas desaladoras "no son la solución a nuestra escasez hídrica, pues son un parche y la solución definitiva pasa por los trasvases hídricos, y sobre todo, por proteger el Trasvase Tajo - Segura que es esencial para el mantenimiento y crecimiento de nuestro sector agroalimentario".

Además, ha puntualizado que se movilizarán y tomarán las medidas "que sean necesarias para evitar que acaben con el Tajo - Segura".