Águilas, entre las ciudades de España con mayor tasa de violencia directa por cada 10.00 habitantes

El municipio de Águilas todavía no se ha recuperado del susto después de que hace una semana, uno de los conductores de autobús que hace la línea Murcia-Águilas sufriera un atraco con arma blanca y, además, fuese diana de un disparo con carga de caza. Afortunadamente, su salud no peligra gracias a la rápida actuación de los agentes policiales municipales y de la Guardia Civil, pero esta sensación de inseguridad no hace más que agravar un problema que cada vez se hace mayor.

Según los últimos datos anuales en materia de criminalidad, Águilas se encuentra entre las diez ciudades con mayor tasa de delitos que implicaron violencia directa en España por cada 10.000 habitantes, superando en el tercer trimestre de 2023 a municipios como Torrevieja.

La líder del PP municipal, Eva Reverte, exigió esta semana al equipo de Gobierno socialista liderado por la alcaldesa Mari Carmen Moreno la instalación de cámaras devídeovigilancia en dicha estación y que, a su vez, se cuente con un servicio de vigilancia de seguridad en persona, «que garantice la protección, confianza y tranquilidad tanto de los usuarios de la estación como de los conductores».

De hecho, remarcó que la «incertidumbre que nos han trasladado y que están padeciendo los conductores y sus familias es evidente», por lo que desde la formación popular municipal exigieron «que se tomen medidas de prevención de manera urgente, un ayuntamiento que presume de tener superávit debe de poner el foco de atención en invertir en la seguridad de los aguileños, porque de poco sirve que las arcas del ayuntamiento estén llenas y los ciudadanos no puedan dormir tranquilos».

Sin refuerzos en Carnaval

A pesar de todo, Reverte puso en el foco el esfuerzo diario «de la Policía Local y de la Guardia Civil para proteger a la población», y recordó que durante la celebración de Carnaval, «los agentes se quedaron solo y tuvieron que asumir toda la protección de una fiesta de Interés Turístico Internacional». De la misma forma, hizo hincapié en que el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil «se desplazó hasta Águilas solo el martes de Carnaval y el resto de días se contó con un refuerzo mínimo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIA), a los que agradecemos su esfuerzo, pero que se queda corto», matizó.

Por último Reverte volvió a solicitar «un refuerzo urgente tanto de la plantilla de Policía Local como de la Benemérita, porque cada vez es más necesario que la seguridad de Águilas se vea incrementada, ya no solo en época de Carnaval o verano, que son fechas puntuales en las que la población se triplica o cuadruplica, sino durante todo el año». lamentó.