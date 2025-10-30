Apirm pide "diálogo" a los grupos políticos para sacar adelante el Decreto Ley de Vivienda Asequible

El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (APIRM), José Ramón Blázquez, ha instado a las formaciones políticas con representación en el Parlamento autonómico a que abran un "diálogo" con el fin de "mejorar" el Decreto Ley de Vivienda Asequible de la Comunidad para sacarlo adelante porque "estamos en un momento de emergencia de vivienda".

"Es importante que hablen, que dialoguen y que entre todos busquen una solución a todo aquello que sea mejorable", ha dicho Blázquez en declaraciones a Europa Press tras ser preguntado sobre la posibilidad de que el decreto del Gobierno regional no salga adelante este viernes por falta de apoyo de los grupos de la oposición en la Asamblea.

Blázquez ha afirmado que el decreto "tiene medidas que son buenas, otras que serán mejorables" y ha insistido en que "es importante que se apruebe" porque "estamos en un momento de emergencia de vivienda". No obstante, ha reconocido que "como todo es mejorable" y ha señalado que "si hay cualquier tema entre los distintos grupos políticos, lo que tiene que haber es diálogo entre ellos".