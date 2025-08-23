Apoyo para acelerar 24 empresas emergentes

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), junto con el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (Ceeim) y la Escuela de Organización Industrial (EOI), han desarrollado en el primer semestre del año un programa de aceleración de 24 empresas emergentes que "impulsarán el salto tecnológico en sectores estratégicos de la economía regional", según señaló el director del Info, Joaquín Gómez.

El programa ha cualificado a emprendedores con propuestas de servicios o productos innovadores que utilizan tecnologías avanzadas. Los participantes, en sólo cinco meses, han desarrollado su modelo de negocio convirtiéndose en 'startups' susceptibles de crecer y consolidarse. El destino de sus productos o servicios es su implantación en pequeñas y medianas empresas y en empresas tractoras de sectores estratégicos.

Gómez destacó que "cada día comprobamos cómo las 'startups', mediante su capacidad de escalar soluciones innovadoras, contribuyen a transformar el tejido económico regional". "Conectan universidades, empresas y administración pública, también generan empleo cualificado que retiene talento en la Región y nos sitúan en el mapa global de la innovación, convirtiéndose en motores de transformación de la economía regional gracias a la innovación, competitividad, sostenibilidad y conocimiento que aportan", añadió.

En concreto, las empresas emergentes operan en ámbitos relacionados con la biotecnología, salud, agroalimentación, movilidad, energía y transición ecológica, banca y finanzas y telecomunicaciones, entre otros sectores. Estas actividades económicas se contemplan dentro de las áreas de impulso y apoyo al emprendimiento en la Región de Murcia.

Para participar en el programa formativo, que ha ofrecido también aceleración personalizada y conexión con el tejido empresarial, debían ser de nueva creación o tener menos de cinco años de antigüedad o bien siete años si pertenecen a sectores estratégicos como biotecnología, energía o industria. En lo que respecta a la Región de Murcia, se contó con la colaboración del Ceeim como entidad aceleradora.