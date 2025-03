El parlamento murciano rechaza la «motosierra» de Vox a las subvenciones de los partidos

La Asamblea Regional ha rechazado este martes la iniciativa de Vox que pedía que los partidos políticos dejen de recibir subvenciones públicas, una exigencia que ha contado con el voto en contra de PP, PSOE y Podemos. Los socialistas han apoyado la enmienda a la totalidad del PP, que apuesta por el modelo de financiación previsto en la legislación, pues «garantiza la competencia democrática entre partidos, reduce la dependencia de intereses privados al primar el interés público, refleja la voluntad popular expresada en las urnas, favorece el pluralismo, facilita la transparencia y el control del gasto y fomenta la estabilidad del sistema político».

Es más, los diputados han aprovechado para reprochar a la formación de Santiago Abascal su presunta financiación irregular, que está siendo actualmente investigada por la Fiscalía.

El portavoz del PP, Joaquín Segado, ha dicho que lo que pide Vox no tiene sentido porque «no existe ni una sola partida presupuestaria destinada a partidos» en los presupuestos, aunque sí en la Asamblea para los grupos, incluido Vox, que no ha renunciado a ella. El socialista Juan Andrés Torres, también ha reprochado a Vox que hable de eliminar chiringuitos «cuando nada más llegar al Gobierno creó el Comisionado de la Transparencia».

Por su parte, el líder provincial de Vox, José Ángel Antelo, ha señalado que el PP ya había anunciado que apoyaría la reforma de la Ley de Participación que afecta a sindicatos y patronal, por lo que volverán a llevar esta medida en el futuro. «Cuando en las próximas elecciones tengamos más representación, iremos a por las subvenciones a partidos políticos».

"Queríamos que ese dinero se destinara a lo realmente importante, pero el resto de formaciones han preferido seguir beneficiándose de estas ayudas mientras los ciudadanos siguen asfixiados". Según ha detallado, en la Región de Murcia, el Partido Popular cobra cada mes 68.135 euros, el PSOE 45.455, Vox 34.115 y Podemos 14.270.

La moción de censura vuelve

El Pleno también enfrentó a PP y PSOE por las negociaciones de la fallida moción de censura de 2021, tras la publicación del pacto urdido en la Moncloa entre PSOE y Ciudadanos. El popular, Jesús Cano, tildó de «golpe indigno a la democracia», mientras que el socialista Fernando Moreno recordó los pactos con tránsfugas.