Asustado y sin poder volar: La Guardia Civil rescata a un buitre leonado en Mula (Región de Murcia)

La Guardia Civil ha rescatado un ejemplar de buitre leonado en la pedanía de Casas Nuevas, en Mula, que ha entregado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle de Murcia, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

La actuación se inició cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) fue alertado por una vecina de que en su finca había un buitre en una precaria situación.

Agentes se entrevistaron con la mujer, que les narró que el animal había llegado allí y, después de varios días, permanecía sin poder retomar el vuelo.

Los agentes lo trasladaron hasta el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle, de Murcia, donde fue atendido por expertos veterinarios.

Se trata de un ejemplar de buitre leonado de 7 kilos de peso. Aunque en España no se considera una especie especialmente amenazada, está catalogado como de interés especial desde 1990, por lo que merece una atención particular en función de su valor científico, ecológico y cultural.