Aválam incrementa un 20 por ciento la financiación a empresas murcianas con respecto al año anterior

Aválam, la sociedad de garantía recíproca, ha incrementado durante los primeros nueve meses de 2025 un 20 por ciento la financiación a pymes y autónomos de la Región de Murcia con respecto al mismo periodo del año anterior.

En concreto, la financiación en 2025 supera los 40 millones de euros, frente a los 34 millones registrados en 2024, según informaron fuentes de Portavoz en un comunicado.

Esta evolución positiva está también marcada no solo por el importe, sino también por el número de proyectos apoyados, que pasa de 291 en 2024 a 324 en 2025, lo que supone un crecimiento del 11 por ciento.

El sector primario es el que más crece en número de operaciones formalizadas, con una subida con respecto al año pasado de un 53%, incentivado por las condiciones financieras de la Línea Icref +Agro. A este le siguen la construcción, que ha aumentado un 48%; servicios (18%) e industria (14%).

La distribución de los 40 millones concedidos en el presente ejercicio por sectores productivos se reparte entre servicios, que ha recibido 14,5 millones de euros (36% respecto del total); industria, con 8,8 millones (22%); comercio, con 8,3 millones (21%); sector primario, con 5,9 millones (15%), y construcción, con 2,5 millones (6%).

Riesgo vivo

El riesgo vivo, que es el total del importe concedido a pymes y autónomos pendiente de vencimiento, se situó en una cifra récord de 212,5 millones de euros al cierre de septiembre de 2025, un 5% más respecto al mismo periodo del año anterior.

En cuanto a su evolución por sectores, el mayor aumento del riesgo vivo corresponde al sector primario, que crece un 9%, seguido de servicios (8%) e industria (4%). El sector construcción también registra una ligera subida del 2%, mientras que comercio crece un 1%.

Aválam es la empresa regional con mayor número de socios con un total de 5.614, un 2% más que en 2024. El director general de la entidad, Luis Martínez de Salas, ha destacado que la evolución positiva de todos los parámetros "constata la contribución de Aválam al crecimiento del PIB regional y a la creación de empleo y el permanente compromiso con las empresas de la Región de Murcia".