El Ayuntamiento fomenta la lectura en verano ampliando el plazo de préstamo de la Red de Bibliotecas Municipales

Durante los meses de verano los libros pueden acompañar a sus lectores en sus vacaciones y viajes, gracias a que se amplía el plazo de su devolución hasta el 15 de septiembre en cada una de las 18 sedes que conforman la Red de Bibliotecas Municipales.

La concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, ha hecho balance de los préstamos de ejemplares en el primer semestre del año, siendo estos meses estivales cuando más se incrementan. En el caso de la sede de La Alberca, de prestar una media de 1.600 mensuales durante el año, han pasado a 2.000 libros en julio.

En concreto en el primer semestre del año se han realizado cerca de 66.000 préstamos de libros en las 18 sedes, siendo las más solicitadas las de La Alberca, con 11.877 préstamos, seguida de la Biblioteca de El Carmen con un total de 8.663.

López ha destacado que, para facilitar la lectura en estos meses de verano, "en la Red de Bibliotecas Municipales se da la opción de pedir prestados hasta un total de 15 ejemplares por carné, y ser devueltos con fecha tope hasta el 15 de septiembre, de tal manera que los usuarios pueden viajar con sus libros a sus destinos de vacaciones acompañados de historias para todas las edades".

Hay que recordar que a lo largo del año los plazos de préstamo ordinario son un máximo de diez libros durante 15 días, con prórroga de hasta 15 días más.

Respecto al perfil de los usuarios, los más demandantes de lectura en este primer semestre de 2025 son jóvenes y adultos que han retirado en total 41.830 libros en una de las 18 Bibliotecas, para disfrutar de la lectura en sus domicilios, seguidos de los usuarios infantiles (hasta los 14 años) cifrados en 21.207 préstamos. El resto de préstamos se han realizado a instituciones, con un total de 2.260.

Y es que, la Red de Bibliotecas Municipales no cierran en verano y, además de los préstamos de libros, organizan actividades como los Talleres de Juegos de Mesa en Familia celebrados en julio con motivo de las vacaciones escolares y gran éxito de participación.

Gracias a estos talleres, donde previamente los interesados han recibido las indicaciones de sus reglas, padres e hijos han podido compartir juegos como 'El laberinto mágico', 'Fantasma Blitz', '¿Quién soy?', 'Adivina en 10', 'Little Action', 'Little cooperation', 'Spy Guy' y 'Dodo'.

La edil de Educación y Atención a la Ciudadanía ha recordado que "las bibliotecas municipales son espacios vivos donde, además del préstamo de libros, a lo largo del año se programan actividades dirigidas a todas las edades. Así desde enero de 2025 se han llevado a cabo 548 actividades, que han contado con un casi un millar más de participantes con respecto al mismo semestre de 2024, alcanzando las 9.819 personas. De esta cifra total, un 40 por ciento de los participantes en las diferentes actividades programadas han sido niños de hasta los 14 años".

Algunas de las actividades destacadas que se han celebrado este semestre de 2025 son 'Animación a la lectura', 'Formación de usuarios', 'Exposiciones y eventos', 'Actividades en colaboración con otros servicios municipales', así como 'Actividades de ocio'.