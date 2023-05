Aznar pide un Murcia un "gran acuerdo" recupere la centralidad y estabilice la economía

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha defendido en Murcia este viernes la necesidad de buscar un "gran acuerdo político y social" que se prolongase durante las próximas dos décadas para "estabilizar la situación económica", afrontar el exceso de déficit y revertir la deuda, llegar a acuerdos sobre agua y afrontar reformas fiscales estructurales.

En un acto con el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha defendido la importancia de recuperar la "centralidad" en política frente a la actual coalición de Gobierno integrada por el "socialismo radical, comunistas, separatistas y antiguos defensores el terrorismo" que están impulsando una política económica "populista" por la que España "ha dejado de ser un país equilibrado" para gastar "enormes cantidades en un comunismo barato".

Ha hecho también una encendida defensa de la necesidad "fundamental para una nación" de "compartir lo que se tiene", en referencia al agua, porque de lo contrario "se pone a sí misma en peligro".

Ha defendido que durante su mandato en los años 90 se firmó un Plan Hidrológico Nacional para conectar todas las cuencas de España que fue derogado "por motivos ideológicos" por su sucesor, José Luis Rodríguez Zapatero, tras lo que 25 años después "no hemos resuelto nada".

Estas cuestiones estructurales son las que se deben poner encima de la mesa el 28 de mayo, pero "si no hay posibilidad de hacerlo con un acuerdo porque uno de los pilares constitucionales se ha perdido, el PSOE, que se ha convertido en otra cosa, lo tiene que hacer el que sí hay, el PP", ha destacado.

Ha llamado a los votantes para que los gobiernos resultantes de estas elecciones autonómicas y municipales "tengan la mayor fuerza posible y la mayor capacidad para tomar decisiones": "Cuanto más fuerte sea el Gobierno y menos dependiente, mejor", porque "España va a ser un país con grandes posibilidades si se toman las decisiones adecuadas" y se recuperar "la disciplina, el rigor y el sentido de la responsabilidad en las políticas públicas".

Según sus palabras, la actual deuda pública será una "losa brutal" para la economía y los fondos europeos de recuperación poscovid no se han empleado para hacer "reformas estructurales importantes, como la de la fiscalidad", que no consiste en poner "impuestos estúpidos a supuestos grandes propietarios que no recaudan nada", sino en impulsar políticas eficientes con bajos impuestos que aumenten la actividad económica y la recaudación.

Se trata de un modelo factible que él mismo puso en práctica durante su etapa en Moncloa, ha dicho antes de reclamar también una reflexión "seria" sobre el mantenimiento del sistema de pensiones y una revisión del modelo de transición energética para que sea factible cumplir los objetivos marcados.

Por su parte, el presidente del PP murciano, Fernando López Miras, ha manifestado que “apoyar al tejido productivo es más necesario que nunca, y con las políticas del PP de moderación fiscal, simplificación administrativa e incentivos a la inversión hemos convertido a la Región de Murcia en un espacio de libertad económica”.

López Miras recuerda que “gracias a las reformas que hemos emprendido en simplificación administrativa con leyes que nos han puesto en la vanguardia de España, las sucesivas rebajas fiscales y la pujanza de los diferentes sectores productivos y económicos de la Región de Murcia hoy podemos afirmar que nuestra economía mantiene un ritmo de crecimiento sólido durante el primer trimestre del año y hemos sumado dos meses seguidos una reducción del paro por primera vez desde mayo y junio del año pasado”.

El presidente regional del PP menciona, entre otros hitos económicos, “que la Región ha registrado 45.300 nuevos ocupados entre 2019 y 2022, un 7,4% más, lo que supone el mayor incremento de toda España: multiplicamos por 3 la media nacional de crecimiento de la ocupación, y en nuestra fortaleza no han ayudado nada las políticas económicas de este Gobierno social comunista a la deriva”.

“No concibo la política del Gobierno de España de criminalización del empresario: no se puede ir contra aquellos que tienen un su mano crear una empresa, generar puestos de trabajo e impulsar el desarrollo de España, que es lo que está haciendo el Gobierno socialista.

López Miras expone que “los gobiernos autonómicos como el mío somos la mejor resistencia a las políticas de despilfarro y subidas impositivas del sanchismo”.

El presidente del PPRM indica que “hemos eliminado burocracia e intervencionismo simplificando trámites para que la Administración no sea un obstáculo cuando se trata de generar empleo y oportunidades, y la Región de Murcia es como un oasis en un país que hace unos meses cayó dos puestos en el índice de libertad económica”.

Entre otras medidas desarrolladas por las políticas del PP en la Región, destaca que “hemos compensando la voracidad fiscal del Gobierno de España dando oxígeno a las economías de las familias al mismo tiempo que apoyamos a las empresas y a los autónomos. Nuestra apuesta por la moderación fiscal es incuestionable: la exención de sucesiones y donaciones tiene el mayor alcance de España al llegar al tercer grado”.

“Considero que debemos apoyar a los autónomos. Nosotros lo hacemos con medidas concretas, con decisiones como la Cuota Cero para que no tengan que pagar su cuota durante los dos primeros años de actividad, y además vamos a bonificar el cien por cien de las cuotas a la Seguridad Social para aquellos que contraten a su primer trabajador”, apunta.

López Miras remarca que “podríamos tener un AVE en condiciones, pero no ha sido así, o tener garantizada el agua en lugar de nuevos recortes o que el Gobierno de Sánchez hubiese actuado e invertido en el Mar Menor, pero “quienes recibimos el agua del trasvase Tajo-Segura hemos sido víctimas de unas de las decisiones más sectarias y diría que, hasta premeditada, del Gobierno de Sánchez, cuando el agua es la energía que mueve la industria más importante del Levante , así que no me voy a quedar de brazos cruzados ante esta especie de integrismo hídrico de Sánchez y Ribera”.

Por último, recalca que “somos la Región peor financiada junto con la Comunidad Valenciana: recibimos 800 euros menos por habitante que la mejor financiada, Cantabria, según la AIReF, lo que nos obliga a multiplicar cada céntimo de euro. Reprochan que nos endeudamos pero tengo claro que los ciudadanos de mi Región van a recibir la atención que merecen en sanidad, educación y política social porque por encima de los números están las personas”.