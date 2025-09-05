Acceso

Bajan un poco las temperaturas pero seguirá el sol brillando este viernes en la Región de Murcia

Las temperaturas máximas se registrarán en Lorca, Murcia y Yecla con 31 grados

MURCIA.-Las temperaturas máximas bajan mañana en la mitad del país, con descenso notable en la costa del Sol y zonas de interior
SolEuropa Press
  • A. Molina
    A. Molina
Murcia Creada:
Última actualización:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 5 de septiembre, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Nubes bajas y brumas matinales.

Las temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso en el interior; máximas sin cambios en el litoral y en descenso en el interior. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a componente este moderados.

En concreto, se esperan 21 grados de temperatura mínima y 30 de máxima en Cartagena; 16 de mínima y 29 de máxima en Caravaca de la Cruz; 18 de mínima y 31 de máxima en Lorca; 18 de mínima y 31 de máxima en Yecla; y 21 de mínima y 31 de máxima en la ciudad de Murcia.

