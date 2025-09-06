Calcinados tres autobuses tras un incendio llamativo en Jumilla

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios de la Región de Murcia (CEIS) han extinguido a primera hora de esta mañana un incendio que ha afectado, por causas que se desconocen, a tres autobuses aparcados en Jumilla.

A las 6.28 horas, varias llamadas alertaron al Teléfono Único de Emergencias '1-1-2' de un incendio en un autobús en la calle Ingeniero de la Cierva. Los testigos informaron que las llamas comenzaban a afectar a otros dos autobuses cercanos.

Al lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Jumilla y bomberos del CEIS. En pocos minutos, controlaron y extinguieron las llamas, produciéndose únicamente daños materiales. Los bomberos informaron de la afectación de un tendido eléctrico y solicitaron la presencia de la compañía eléctrica para su revisión.