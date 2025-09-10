El calor regresa con fuerza a la Región de Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 10 de septiembre, cielos poco nubosos o despejados e intervalos de nubes bajas y brumas matinales, más probables en el Campo de Cartagena.

Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas en ascenso. Los vientos soplarán flojos del noroeste, tendiendo a moderados de componente sur en el litoral durante las horas centrales.

En concreto, se esperan 21 grados de temperatura mínima y 28 de máxima en Cartagena; 13 de mínima y 29 de máxima en Caravaca de la Cruz; 17 de mínima y 32 de máxima en Lorca; 15 de mínima y 29 de máxima en Yecla; y 18 de mínima y 34 de máxima en la ciudad de Murcia.