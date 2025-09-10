Cartagena Negra recibe este miércoles a Jorge Díaz, integrante del trío literario Carmen Mola

Cartagena Negra continúa reuniendo en el municipio a reconocidos autores del género policiaco y de misterio. Este miércoles el evento, que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento, recibirá a Jorge Díaz, uno de los integrantes de Carmen Mola, el trío de escritores que consiguió el Premio Planeta en 2021 con su obra "La Bestia". La mayoría de actividades se podrán seguir en directo a través del canal de YouTube de Cartagena Negra.

Díaz mantendrá un encuentro, a las 17.00 horas, en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy con los integrantes de los clubes de lectura de la Red de Bibliotecas Municipal que, tras haberla leído, podrán compartir sus impresiones sobre 'El Espía', su nueva novela, un thriller histórico con el que el lector puede realizar un recorrido apasionante por la primera mitad del siglo XX, concretamente en la Almería de 1952, donde el escritor retrata personajes tan monstruosos como reales.

Tras este encuentro, la programación continuará en el salón de actos del centro cultural con la proyección de los cortometrajes finalistas del concurso. Este miércoles, a las 18.00 horas, los asistentes podrán disfrutar de un pase de Volar.

Después, a las 18.30 horas arrancará la mesa redonda 'Iniciamos una nueva década', que contará con la participación de José Luis Correa, Santiago Álvarez, Carlos Bassas del Rey y Félix G. Modroño. Tras esta, la escritora Teresa Cardona presentará 'A la vista de todos', un nuevo caso para Blecker y Cano de la autora de 'Los dos lados', 'Un bien relativo' y 'La carne del cisne'.

La programación completa de Cartagena Negra 2025, que se desarrolla en el Luzzy hasta el 13 de septiembre, está disponible en la web 'www.cartagenanegra.com'.