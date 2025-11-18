La compraventa de viviendas vuelve a tasas positivas en la Región con un crecimiento del 5,6% en septiembre

La compraventa de viviendas en la Región de Murcia en septiembre ha crecido un 5,6% respecto al mismo mes del año anterior, frente a una subida del 3,78% a nivel nacional, tras salir de tasas negativas y sumar un total de 2.377 operaciones.

En comparación con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 40,2%, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las 2.377 compraventas de viviendas suponen el tercero mejor dato de este índice en un mes de septiembre en la Región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en septiembre en Murcia, 2.138 se realizaron sobre viviendas libres y 239 sobre inmuebles de protección oficial.

Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 564 operaciones correspondieron a viviendas nuevas y 1.813 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En septiembre se realizaron un total de 3.344 operaciones sobre viviendas. Además de las 2.377 compraventas, 409 fueron herencias, 114 donaciones y 5 permutas.

En total, durante septiembre se transmitieron en la Región de Murcia 5.321 fincas urbanas a través de 3.703 compraventas, 677 herencias, 197 donaciones, 9 permutas y 735 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 1.143 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 377 herencias, 506 compraventas, 58 donaciones y 202 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Castilla-La Mancha es la comunidad donde mejor se comportó en septiembre la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 19,04%, seguida de Navarra, un 12,44% más, y Andalucía (+10,2%).

En el lado contrario del ranking se sitúan Baleares, Asturias y La Rioja con caídas del 9,6%, 4,14% y 3,16%, respectivamente.