La creación de empresas baja un 5,1% en junio en la Región de Murcia

La creación de nuevas empresas en la Región de Murcia bajó un 5,1% en junio en tasa interanual con un total 242 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 15, un 46,4% menos, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para la constitución de las 242 empresas creadas el pasado mes de junio se suscribieron algo más de 32,05 millones de euros, lo que supone un 194,2% más que en el mismo mes de hace un año (31,94 millones de capital desembolsado).

De las 15 empresas que echaron el cierre el pasado mes de junio en Murcia, nueve lo hicieron voluntariamente; una por fusión con otras sociedades y las cinco restantes por otras causas.

La creación de empresas se incrementó en todas las comunidades respecto al mismo mes del año anterior, con la Comunitat Valenciana (+33,63%), País Vasco (+28,02%) y La Rioja (+25%) a la cabeza, excepto en Cantabria, donde el índice cayó un 7,45%, y Murcia, con un retroceso del 5,1%.

En cuanto a la disolución de empresas, Extremadura (+200%), Navarra (+133,33%) y Cantabria (+63,64%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que la Región de Murcia, La Rioja y Asturias fueron las que menos, con retrocesos del 46,43%, 40% y 11,54%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 10,6% en la Región de Murcia en junio, hasta las 59 empresas. El capital suscrito alcanzó los 14,2 millones de euros, cifra un 12,9% inferior a la de junio del año anterior.

Datos en España

En el conjunto del país, el número de nuevas sociedades mercantiles creció un 15% en junio respecto al mismo periodo de 2024, hasta sumar un total de 10.964 empresas, su mayor cifra para este mes desde 2007.