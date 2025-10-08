Un "cumpleaños feliz" que se va de madre: los Bomberos desconectan la megafonía tras cinco horas en bucle a todo volumen a 04:30 horas

Está el de Parchís, pero también hay otras versiones más modernas de una canción que suena todos los días del año, incluido el 29 de febrero en año bisiesto. Estamos hablando del "Cumpleaños Feliz", una canción popular que a todo el mundo agrada, ¿o a quién no le gusta que celebren su día?

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Bueno, pues en una pedanía de Murcia se les ha ido de las manos la celebración. Tanto es así que han tenido que intervenir los Bomberos de Murcia para acabar con la fiesta... que no era tal. Resulta que en un colegio de la pedanía de Javalí Viejo comenzó a sonar al menos desde las 23:00 la megafonía del colegio con el sonido a todo volumen con la versión tradicional del "Cumpleaños feliz".

"No queríamos fastidiar el cumple a nadie pero... ¡No eran horas!", han dicho esta mañana los Bomberos en tono de sorna en la cuenta de X.

No se sabe todavía si fue un error, una chiquillada o qué pasó, pero desconectaron los altavoces y los vecinos pudieron dormir lo que quedaba de noche en paz.