Acceso

Región de Murcia

Sucesos

Detenido un conductor ebrio tras atropellar mortalmente a una mujer en Murcia

Ha sido en la carretera de Alicante en la ciudad

Policías locales de Murcia se suman al dispositivo de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por la DANA
Policías locales de Murcia@MurciaPolicia
  • A. Molina
    A. Molina
Murcia Creada:
Última actualización:

La Policía Local de Murcia ha detenido a un conductor tras atropellar mortalmente este miércoles a una mujer cuando caminaba por la carretera de Alicante en Murcia, según ha podido saber Europa Press.

El arrestado ha dado positivo en las pruebas de alcohol y ha sido trasladado a la Comisaría de La Alberca.

El atropello ha tenido lugar frente al concesionario de Mercedes-Benz de la referida vía.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas