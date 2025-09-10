Sucesos
Detenido un conductor ebrio tras atropellar mortalmente a una mujer en Murcia
Ha sido en la carretera de Alicante en la ciudad
La Policía Local de Murcia ha detenido a un conductor tras atropellar mortalmente este miércoles a una mujer cuando caminaba por la carretera de Alicante en Murcia, según ha podido saber Europa Press.
El arrestado ha dado positivo en las pruebas de alcohol y ha sido trasladado a la Comisaría de La Alberca.
El atropello ha tenido lugar frente al concesionario de Mercedes-Benz de la referida vía.
