Detenido un varón por intentar forzar la puerta de una empresa de Murcia con una barra de hierro

La Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza, al ser sorprendido intentando forzar la puerta de una empresa en el barrio murciano de San Antolín con una barra de hierro, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

El varón tenía en vigor una reclamación judicial emitida por un juzgado de la ciudad de Murcia que establecía su ingreso en prisión por la comisión de un robo con violencia anterior.

Una llamada a la Sala del Cimacc 091 indicó que varios vecinos de un edificio habían sorprendido a un hombre tratando de forzar la puerta de una oficina situada en un bajo con lo que parecía una barra de hierro.

El individuo, al verse sorprendido por los testigos que le recriminaron su conducta, arrojó al suelo la barra y abandonó el lugar de forma precipitada.

Los agentes de la Policía Nacional localizaron a un varón que encajaba con las características aportadas y que fue identificado como el presunto responsable del intento de robo.

Los efectivos policiales recuperaron la barra de hierro y comprobaron que el marco de la puerta de la oficina presentaba signos de haber sido forzada. Tras ser detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial competente, el hombre ingresó en prisión.