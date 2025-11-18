Emergencias hará el jueves un simulacro de accidente con una nube química en el Valle de Escombreras (Cartagena)

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 ha avisado de que este jueves 20 de noviembre a partir de las 9.30 horas realizará un simulacro de accidente químico en el Valle de Escombreras, en Cartagena, según han informado a través de sus redes sociales.

Por esto se activará el Plan de Emergencia Exterior del Valle de Escombreras (Planquies) con motivo de una supuesta nube química.

Así, avisan de que las sirenas anunciarán el comienzo y el fin de la emergencia y solicitan que la población de la zona de Alumbres escuche con atención los mensajes transmitidos por megafonía. Además, han pedido a los vecinos que recuerden que es un simulacro y no se alarmen si ven servicios de emergencia o reciben un mensaje de alerta.