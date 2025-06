II Foro del Agua en LA RAZÓN: "El agua es un bien común de todos los españoles"

Quizás sea uno de los temas más importantes en estos momentos en España. Los trasvases, su presente y su futuro, las opiniones a favor o en contra y, sobre todo, la diversidad de versiones y defensas entre territorios -de ahí la relevancia de la solidaridad hídrica-, centraron la segunda de las mesas del II Foro del Agua de LA RAZÓN. En ella se puso de relieve el «papel fundamental» de los trasvases y, sobre todo, la necesidad del compromiso de los gobernantes de dejar de lado «visiones y posturas ideológicas» en la planificación hídrica de España. Porque, según los expertos, «el agua es un bien común y es de todos los españoles».

Así lo defendieron el director general del Agua de la Región de Murcia, José Sandoval: la directora general del Agua de la Generalitat valenciana, Sabina Goretti; y el «Positive Water Manager» de la empresa Aganova, José Carlos Gil, quienes apostaron no sólo por mantener los 17 trasvases de España, sino también por aplicar una política hídrica que abogue por la reutilización del agua e, incluso, por devolver a la naturaleza más recursos de los que se le quitan.

En este sentido, la actual directora general del Agua de la Generalitat Valenciana, Sabina Goretti, quiso poner de relieve en el II Foro del Agua de LA RAZÓN que no se puede permitir que haya enfrentamientos entre territorios ya que «el agua es un bien que nos corresponde a todos los españoles». Para la responsable de la Generalitat, no hay que confundir «demarcación con autonomía». «Es algo que no podemos permitirnos porque este es un bien que nos corresponde a todos los españoles». Por su parte, José Sandoval, su homólogo en la Región de Murcia, defendió que los trasvases son una «estupenda herramienta de justicia territorial». «Son irrenunciables y eliminarlos es un tremendo error», señaló.

Compartió este diagnóstico José Carlos Gil, quien insistió en pedir «compromiso» a las autoridades en la defensa de la planificación hídrica pero también en la apuesta por los trasvases. «Los necesitamos porque muchas zonas no se van a poder desarrollar sin agua. El agua es vital y los trasvases son fundamentales. Hay que dejarse de rencillas políticas porque llevan al empobrecimiento de todas las regiones. El agua debe estar más allá de los intereses políticos y económicos», añadió Gil.

En la charla, moderada por la delegada editorial de LA RAZÓN en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, Alicia Martí, también se puso de relieve la «politización de una infraestructura como es el trasvase que penaliza a unos territorios frente a otros», aseguró el director general del Agua de la Región de Murcia en clara referencia al recorte del Tajo-Segura impuesto por el Gobierno central. «El Ministerio ha hecho su interpretación de los caudales ecológicos sin pedir la aclaración de la sentencia. Eso nos condena a un 50% de reducción del agua, que no sólo afectará a la agricultura, sino que supondrá un incremento de la factura del agua de los ciudadanos. Tenemos que preguntarnos hasta qué punto quieren estrangularnos», aseguró Sabina Goretti. Para Sandoval, desde el Ejecutivo central no se contempla que las distintas cuencas de España tienen diferentes aportaciones hídricas. «Utilizan una herramienta que está disfrazada», criticó el responsable de la dirección general del Agua de la Región de Murcia.

Uno de los puntos en los que el «Positive Water Manager» de la empresa Aganova quiso destacar fue en una nueva filosofía, sobre todo en el ámbito de las empresas, donde grandes corporaciones «están apostando por la devolución de recursos hídricos para que su huella hídrica sea lo menor posible». De ahí que, las nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA) o los algoritmos ayuden a ahorrar hasta un 15 o un 20 por ciento de agua en una hectárea y se busque retornar a la naturaleza más recursos de los que estas grandes corporaciones han gastado por su acción empresarial.

En este sentido, en el debate también se habló del papel de las desaladoras, unas infraestructuras que, según estos expertos, producen «agua cara» para los consumidores y no es la solución ante la falta de recursos. Pero también de las depuradoras, otra forma de generar agua. Por ello, la apuesta es la reutilización, no su creación a partir del agua salada. «No reutilizamos por una cuestión de compromiso, sino por necesidad. No tenemos recursos hídricos suficientes», según Sandoval, quien habló del modelo que se lleva a cabo en la Región de Murcia. Porque, aunque asumió que depurar el agua también tiene unos costes -sobre todo en zonas como las del río Segura-, los propios municipios murcianos compensan con sus impuestos que el precio de la depuración es diferente entre territorios.

«El agua de las desaladoras es agua que tenemos que fabricar. Eso supone un coste, porque hay que almacenarla, producirla... Y el consumo no es para todos los días. La desalación tiene que ser un complemento, no una sustitución. El trasvase se tiene que seguir manteniendo», según Goretti.

La directora general del Agua de la Comunidad Valenciana también relató sobre cómo se encuentran las infraestructuras hídricas sacudidas por la dana. «Todas están en funcionamiento. El Gobierno central se comprometió a pagar el coste, pero no me consta que tengamos ese ingreso», denunció.

Llegado casi al final el debate, tocaba insistir en la necesidad de los trasvases. «El agua más barata es la que ya se tiene, por lo que hay que apostar por no perderla mientras se transporta», el responsable de la empresa Aganova. Sobre el futuro de estas infraestructuras, los tres ponentes coincidieron en que no debe ir aparejado a «visiones ideológicas» y que debe contar con dos premisas: de nuevo, el compromiso y, sobre todo, «la solidaridad». «El agua no es de nadie, es un bien común. Pero debe tener un desarrollo sostenible. Hay que sentarse, hablar y llegar al entendimiento. El trasvase es fundamental», concluyeron los tres expertos.