El Gobierno murciano aprobará un decreto ley para ampliar la moratoria urbanística en el Mar Menor

El Gobierno de la Región de Murcia prevé aprobar mañana jueves en Consejo de Gobierno un decreto ley que prorrogará la moratoria urbanística en el entorno del Mar Menor, que expiraba precisamente mañana día 3 de agosto, y que dejaba en manos de los ayuntamientos ribereños las herramientas urbanísticas hasta que concluyera el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, previsto en la Ley de Protección integral de la laguna salada. Este anuncio llega apenas dos días después de que la Diputación Permanente rechazara la propuesta del PSOE de convocar un pleno extraordinario para prorrogar la moratoria, y que desde el PP tacharon de "inviable" por estar "mal planteado", en la que no se daba la oportunidad de presentar enmiendas.

Ahora, el presidente de la Región en funciones, Fernando López Miras, dado un paso al frente y ha anunciado que mañana, cuando se pone fin a esa moratoria urbanística en el entorno del Mar Menor, el Gobierno de la región de Murcia aprobará por decreto prorrogar la moratoria hasta que esté aprobado de manera inicial el plan de ordenación territorial. Miras ha hecho estas declaraciones tras presidir el acto de descubrimiento de la placa de la calle "Periodista Carlos Herrera" en la calle Miguel Hernández de La Unión, junto al antiguo Mercado Público.

En este sentido, calificó de "chapuza" la proposición socialista, porque eliminaba 4 de los 5 puntos del artículo 16 de la Ley de Protección del Mar Menor, "y solo recogía el punto primero y eliminaba los puntos del artículo en el que se establecía las zonas, las áreas de exclusión temporal, es decir, que si se hubiera aprobado lo que presentó el Partido Socialista el lunes en la Asamblea, automáticamente habría quedado desprotegido urbanísticamente el Mar Menor". "No supimos explicar que lo que había presentado el Partido Socialista fue un error garrafal", ha reiterado. El decreto ley deberá pasar por la Asamblea regional, y mediante un procedimiento ordinario, tal y como reclamó el PP el pasado lunes cuando votó en contra de la propuesta del PSOE. Así, la nueva norma arreglaría los fallos detectados en la propuesta socialista, según el Gobierno regional, que no hubiera impedido reactivar las construcciones en el entorno de la laguna salada.

El PSOE pone la "lupa" en el decreto ley

Por su parte, el diputado regional del PSOE, Manuel Sevilla, ha recordado que "no habríamos llegado a este punto crítico si López Miras hubiera hecho su trabajo y hubiese aprobado un Plan de Ordenación de la Cuenca Vertiente al Mar Menor, tal y como recoge la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor". En ese sentido, ha insistido en que si se aprueba el decreto ley, lo estudiarán "con lupa para cerciorar que no se trata de una artimaña más. No vamos a consentir una moratoria urbanística de postureo o descafeinada para intentar engañar una vez más a la ciudadanía y seguir favoreciendo intereses particulares”

Asimismo, Sevilla ha continuado explicando la elaboración y aprobación de un plan de ordenación de la cuenca vertiente al Mar Menor "es un paso fundamental para proteger la laguna, ya que es un instrumento básico para ordenar las diferentes actividades que se realizan en su entorno, garantizando un desarrollo sostenible y compatible con el Mar Menor”, ha afirmado.