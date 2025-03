El Gobierno murciano insiste: La Región no tiene competencias para suprimir la lengua árabe

Es una de las líneas rojas que ha puesto VOX encima de la mesa y la condición indispensable para apoyar los próximos presupuestos en la Región de Murcia. La supresión de un programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí que lleva años implantado en la comunidad autónoma y en todo el país. Un programa, por cierto, que está subvencionado por el ministerio de Educación, no por la Consejería, que se imparte en horario extraescolar y al que se han acogido un total de 348 alumnos de los 320.000 matriculados que hay en la Región, según fuentes de la Consejería.

Por eso, el portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que “no tiene sentido” que la formación que preside José Ángel Antelo haga esta exigencia, que escapa a las competencias de la comunidad autónoma. Ortuño ha asegurado que “no tiene que ser un problema algo a lo que no se destina ni un céntimo de euro en los presupuestos regionales”. En este sentido, el consejero de Presidencia le ha pedido a VOX que se preocupe de las inversiones que “son prioritarias” para la Región, como es el caso del gasto en materia de Educación, Sanidad o Política Social. Ortuño ha insistido en que se trata convenio de cooperación internacional entre España y Marruecos, que es de aplicación directa en todo el territorio nacional y que el Ejecutivo autonómico no puede hacer nada en esta cuestión, “teniendo en cuenta lo que establece la Constitución y teniendo en cuenta lo que establece el Estatuto de Autonomía”, ha apuntado Ortuño.

En la misma línea se ha expresado el líder del Gobierno regional, Fernando López Miras, en la VI Feria de Cooperativas Escolares, organizada por Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia. “Quien diga que está complicado es el que tiene que decidir si quiere que haya presupuestos en la Región de Murcia o no. Lo que digo es que la voluntad del Gobierno de la Región de Murcia es que haya presupuestos. Nadie entendería que no haya presupuestos”, ha dicho Miras, en clara alusión a los de Abascal, que siguen exigiendo la eliminación de este programa en la comunidad autónoma. Por eso, el presidente regional ha pedido a los diputados de VOX que se guíen por “el interés general” y dejen a un lado “los intereses partidistas y los intereses nacionales”. De ser así, López Miras ha afirmado que está “convencido de que tendremos presupuestos muy pronto”.

Comparativa nacional

El jefe del Ejecutivo autonómico también ha querido diferenciarse de la situación que se está viviendo a nivel nacional, con un Gobierno de Pedro Sánchez que es incapaz de sacar unos presupuestos adelante y que se encuentra rehén de sus socios independentistas. “Tenemos los presupuestos de 2024, por lo tanto, no hay ningún tipo de similitud entre la desobediencia constitucional de Pedro Sánchez, incumpliendo ese mandato constitucional y no llevando ni unos solos presupuestos durante la legislatura y la Región de Murcia, que ya tiene aprobados unos presupuestos durante esta legislatura”, ha asegurado López Miras. En cualquier caso, el líder regional ha vuelto a mostrar su predisposición al diálogo y ha ofrecido su mano tendida a sus exsocios de Gobierno, para que recapaciten y se avengan al acuerdo. “Nadie entendería que, por cuestiones que nada tienen que ver con la Región de Murcia, que nada tienen que ver con los presupuestos regionales, los murcianos no tuvieran presupuestos”, ha reiterado López Miras.

Un presidente autonómico que ha querido mostrar su compromiso con la Región, para que esta pueda seguir creciendo y generando prosperidad. De esta forma, Miras ha dicho que se va a dejar la piel para que las cuentas de 2025 salgan adelante. “Y si para eso yo me tengo que desgastar, pues lo voy a hacer. Si yo me tengo que desgastar para que no se desgaste la Región deMurcia, lo haré. Y voy a negociar hasta el final”, ha expresado López Miras.

Una negociación para los presupuestos que los de Abascal y de Antelo están apurando hasta el final, con unas líneas rojas que no parecen difuminarse.