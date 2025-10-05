La historia cobra vida en otoño con actividades familiares y rutas romanas de Cartagena Puerto de Culturas

El otoño llega a Cartagena Puerto de Culturas más romano que nunca y dedica el mes de octubre y noviembre a esta temática, con una programación centrada en la historia y el patrimonio romano de la ciudad.

A través de rutas guiadas, paseos en barco y actividades familiares, el público podrá descubrir los escenarios arqueológicos más emblemáticos y comprender cómo Cartagena se convirtió en una de las grandes metrópolis del Mediterráneo en la Antigüedad, a través de sus infraestructuras públicas, sus grandes monumentos y su templos.

Las entradas están a la venta en la web de Cartagena Puerto de Culturas y en las taquillas de centros y museos.

Cartagena que comenzará en el Museo del Teatro Romano, donde se reflejó el poder de Roma para continuar por el Museo del Foro, la Pompeya española, donde se encuentran las Termas, majestuosos edificios con pinturas y lugares sagrados, como el santuario de Isis y Serapis.

Y como Cartagena no se puede explicar sin el tener cerca el mar, esta ruta finaliza en un paseo en barco por la bahía por donde navegaron fenicios, griegos, cartagineses y romanos. Será los sábados de octubre, noviembre y diciembre, y los festivos 6 y 8 de diciembre. A las 11.30 horas salida desde el Museo del Teatro Romano, y el Barco 16.30 horas desde el antiguo Club de Regatas.

Los participantes podrán conocer a través de una visita muy dinámica cómo era el edificio teatral y su precedente griego, conocerán el origen del teatro y de las representaciones teatrales en las Fiestas en honor a Dioniso. Los participantes se sumergirán en un túnel del tiempo, y con diversos acertijos y juegos llegarán hasta el teatro romano, donde se escenificará una comedia y un ditirambo musical. Será en el Museo del Teatro Romano, los sábados de octubre y noviembre, a las 11.00 horas.

Una ruta para comprender la épica historia entre cartagineses y romanos, donde Cartagena fue el escenario decisivo del conflicto de los dos pueblos más poderosos del Mediterráneo. Se visita la Muralla desde partió Aníbal hacia Roma, el visitante llegará a una vivienda completa, donde verá el proceso de romanización hasta llegar al magnífico Teatro Romano.

El recorrido incluye la Muralla Púnica, Casa de la Fortuna y Museo del Teatro. Se celebrará los domingos de octubre y noviembre, a las 11.00 horas, con salida desde la Muralla Púnica.

Ruta guiada

La ruta comenzará en el Museo del Teatro Romano y al salir del monumento se continúa hacia uno de los rincones más típicos del antiguo Barrio de Pescadores, el callejón de la Soledad, para visitar los restos conservados en la Domus del Pórtico.

El emplazamiento será el Museo del Teatro Romano y domus del pórtico, los domingos de octubre, noviembre, diciembre y enero, a las 11.00 horas.