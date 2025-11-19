Un incendio quema mil metros de cañas y matorral en Ceutí (Región de Murcia)

Los servicios de emergencias han apagado este martes un incendio de cañas y matorral declarado en la localidad de Ceutí, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

Los hechos ocurrieron sobre las 17.05 horas, cuando la Policía Local dio aviso a la sala del '1-1-2' de un incendio declarado junto al instituto Felipe de Borbón en Ceutí.

Al lugar se desplazaron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) que, sobre las 18.30 horas, extinguieron el incendio, que afectó a unos 1000 m2 de cañas y matorral.