Acceso

Región de Murcia

Sucesos

Un incendio quema mil metros de cañas y matorral en Ceutí (Región de Murcia)

El fuego se declaró junto al instituto Felipe de Borbón

Agentes del Consorcio de Bomberos de la Región de Murcia
Agentes del Consorcio de Bomberos de la Región de Murcia CEIS
  • A. Molina
    A. Molina
Creada:
Última actualización:

Los servicios de emergencias han apagado este martes un incendio de cañas y matorral declarado en la localidad de Ceutí, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

Los hechos ocurrieron sobre las 17.05 horas, cuando la Policía Local dio aviso a la sala del '1-1-2' de un incendio declarado junto al instituto Felipe de Borbón en Ceutí.

Al lugar se desplazaron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) que, sobre las 18.30 horas, extinguieron el incendio, que afectó a unos 1000 m2 de cañas y matorral.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas