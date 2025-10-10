López López Miras pide "prudencia" máxima en la Región de Murcia ante el aviso rojo por el temporal: "Hoy se espera lo peor"

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha pedido "prudencia" este viernes debido al aviso de nivel rojo por lluvias decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el litoral de Murcia y Alicante durante todo el día.

"Hoy se espera lo peor de este temporal en la Región de Murcia. Prudencia, por favor", ha esperado el presidente autonómico en un mensaje en la red social X, que ha recogido Europa Press.

López Miras también ha pedido "precaución al circular" en coche y ha informado de que a esta hora permanece cerrada la carretera RM-F51 en la localidad de Torre Pacheco. Además, ha detallado que la autovía de La Manga (RM-12) presenta dificultades a la altura del camping.

La Comunidad ha decidido suspender este viernes las clases en los centros educativos y sociales de los municipios del Campo de Cartagena y Mazarrón y algunas pedanías de Murcia ante el aviso de nivel rojo por lluvias decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para toda la jornada, a partir de las 10.00 horas.

Así lo ha anunciado el jueves el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de San Esteban tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

En concreto, los centros educativos y sociales de Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar, La Unión, Los Alcázares, Torre Pacheco, Fuente Álamo, Mazarrón, Santomera y Beniel -estos dos últimos municipios debido a su proximidad con la provincia de Alicante, que tiene activada la alerta roja- permanecen cerrados.

También en las pedanías de Lobosillo, Sucina, Gea y Truyols, Los Martínez del Puerto, Jerónimo y Avileses, Corvera, Valladolises, Corvera, Zeneta, El Raal y La Tercia (Murcia); Ramonete y Morata (Lorca) y El Paretón (Totana).

Ortuño ha trasladado que la Comunidad está "en contacto permanente" con los alcaldes de la zona y ha avanzado que el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (Inunmur) ya está activado y los servicios de emergencias preparados para intervenir "en el caso de que sea necesario".

"Vamos a estar también muy pendientes de la evolución; es vital actuar con responsabilidad y con prudencia y evitar desplazamientos innecesarios. Y además de todo ello es también muy importante permanecer informados a través de los canales oficiales", ha dicho al respecto.

Además, e dirigente regional ha reclamado la ejecución "urgente" por parte del Gobierno central de las obras pendientes contra inundaciones en la comunidad. "No podemos esperar más; no podemos seguir soportando la desidia del Gobierno de España ante obras que son imprescindibles para minimizar los efectos de las lluvias torrenciales", ha afirmado.