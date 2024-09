López Miras se acerca a la mayoría absoluta: "La decisión de Vox ha sido poco entendida"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha descartado este lunes convocar elecciones de forma anticipada en la comunidad a pesar de que las encuestas apuntan a que el PP estaría rozando la mayoría absoluta en la Asamblea regional. El PP lograría entre 22 y 23 diputados en la Asamblea Regional en caso de celebrarse hoy elecciones autonómicas, con lo que aumentaría su representación en el parlamento autonómico con respecto a los 21 escaños conseguidos en los últimos comicios celebrados en mayo de 2023, y podría conseguir la mayoría absoluta fijada en la cámara, precisamente, en 23 diputados.

"No está en la hoja de ruta convocar elecciones. No vamos a convocar. Las encuestas son encuestas", ha señalado López Miras en declaraciones a los medios antes de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP en la sede de la calle Génova de Madrid.

Un sondeo de Sigma 2 divulgado hoy por La 7 señala que el PP podría alcanzar la mayoría absoluta y mejoraría los resultados de las elecciones autonómicas del pasado año.

Según López Miras, estos datos reflejan que el PP tiene "cada vez más confianza y respaldo" y pone de relieve que la decisión de Vox de romper la coalición de gobierno en la Región de Murcia y en otras comunidades autónomas "ha sido poco entendida por la gente".

"Era un gobierno que funcionaba y, desde luego, va a seguir funcionando", ha añadido el dirigente popular.

Respecto a los presupuestos del próximo año, ha anunciado que la negociación con todos los partidos comenzará "próximamente", y ha confiado en que se guíen por "la responsabilidad y el interés general y no por intereses partidistas".

El sondeo refleja que el PP conseguiría el 46,8% de los votos en caso de celebrarse hoy elecciones, lo que supone un aumento frente al 42,8% cosechado en las elecciones autonómicas de 2023.

El PSOE, por su parte, conseguiría el 26,7% de los votos en unas hipotéticaselecciones celebradas en septiembre, lo que supone un incremento frente al 25,6% conseguido en mayo de 2023. A pesar de ello, conseguiría entre 12 y 13 escaños, prácticamente la misma cantidad que en las últimas elecciones (13 diputados).

En cuanto a Vox, conseguiría entre 7 y 8 escaños (frente a los 9 que tiene actualmente) y también bajaría en número de votos al obtener el 16,3% de los mismos (frente a los 17,7% logrados en las últimas elecciones).

Por su parte, Podemos conseguiría el 4,3% de los votos (4,7% en las elecciones de mayo de 2023), lo que se traduciría en una representación que oscilaría entre 1 y 2 escaños (frente a los dos que tiene actualmente).

Finalmente, destaca la posible irrupción del partido Se Acabó la Fiesta (SALF), que lograría el 3,1% de los sufragios y conseguiría entre 0 y 1 escaño. Cabe recordar que este partido, liderado por Luis 'Alvise' Pérez, ya consiguió ser la cuarta fuerza más votada en la Región en las elecciones europeas del pasado mes de junio.

En cuanto a las simulaciones realizadas para las elecciones autonómicas, la encuesta precisa que, en caso de presentarse la coalición SUMAR en la Región de Murcia, el PSOE bajaría algo menos de tres puntos y Podemos algo menos de un punto.

No obstante, el estudio no ha tenido en consideración a SUMAR debido a que no se presentó en anteriores comicios y a que no se conoce la composición futura de las formaciones políticas situadas "a la izquierda" del PSOE en la Región.

Cabe destacar que la encuesta se ha llevado a cabo del 2 al 11 de septiembre de 2024 con la realización de un total de 1.004 entrevistas a hombres y mujeres de la Región de Murcia mayores de 18 años.