López Miras concurrirá a las elecciones de la Región de Murcia con una lista con "acento municipalista"

El Comité Electoral ha dado el visto bueno a la lista con la que el presidente del PP murciano, Fernando López Miras, concurrirá a las elecciones autonómicas el próximo 28 de mayo. Una lista compuesta por 45 nombres de hombres y mujeres que, según fuentes del partido, está formada por profesionales de "acreditada gestión y un marcado acento municipalista2. En este sentido, incorpora a más de 30 candidatos representantes de los municipios de la Región de Murcia lo que es una muestra de la “la vocación vertebradora de la candidatura”.

Hasta el momento, ya se conocían los nombres de la periodista Carmen Conesa como número 2 de López Miras, a la que seguirá Santiago López Noguera, Visitación Martínez y Antonio Martínez Pastor, tal y como ha desvelado este martes el propio dirigente autonómico.

Tras cerrar estos cinco primeros puestos, siguen en su proyecto los consejeros Luis Alberto Marín, Conchita Ruiz y Marcos Ortuño, todos actualmente en el Gobierno regional como responsables de Hacienda, Política Social y Presidencia respectivamente.

Como número 9 concurrirá el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, seguido de Mari Carmen Ruiz Jódar y Miriam Guardiola.

Entre otros nombres, destacan el actual presidente de NNGG, Antonio Landáburu en el puesto 17 y la cierra Arsenio Pacheco, que fue diputado nacional del PP.

Todas las miradas, no obstante, estaban puestas en los ex de Ciudadanos que apoyaron al PP durante la moción de censura, Isabel Franco, Valle Miguélez, Francisco Álvarez y el presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, quienes finalmente no han sido incluidos en la lista electoral del PP. "Estoy agradecido y reconozco el trabajo y la valía de todos aquellos que han formado parte durante esta legislatura del Gobierno de la Región y por supuesto así lo tendré en cuenta", zanjó López Miras.

Esta es la lista completa de los miembros del PP que concurrirán a las elecciones del 28 de mayo a la Asamblea Regional:

1. Fernando López Miras

2. Carmen María Conesa Nieto

3. Santiago López Noguera

4. Visitación Martínez Martínez

5. Antonio Martínez Pastor

6. Luis Alberto Marín González

7. Concepción Ruiz Caballero

8. Marcos Ortuño Soto

9. Joaquín Segado Martínez

10. María del Carmen Ruiz Jódar

11. Miriam Guardiola Salmerón

12. Sonia Carrillo Mármol

13. Miguel Ángel Miralles González-Conde

14. Víctor Martínez-Carrasco Guzmán

15. Luz Marina Lorenzo Gea

16. Antonio Landáburu Clares

17. Isabel María Sánchez Ruiz

18. Carlos Albadalejo Alarcón

19. Jesús Cano Molina

20. María Luisa Casajús Galvache

21. Ramón Sánchez Parra Servet

22. María Luisa Ramón Merono

23. María del Carmen Pelegrín García

24. María de los Ángeles Román Blaya

25. Alfonso Fernando Cerón Morales

26. Sonia Ruiz Escribano

27. Josefa Carreño Arias

28. Pedro José Ruiperez Mompeán

29. Rocío Martínez Franco

30. Francisco Javier Martínez Pérez

31. Mercedes Bernal Gomariz

32. Antonio Hernández Megías

33. Juan Pedro Vera Martínez

34. Salvador Cánovas García

35. Olaya Hernández Alarcón

36. Eliseo Blaya Jiménez

37. Florentino Rubio Muñoz

38. María Alcolea Castillo

39. Isabel María Sarmiento Gómez

40. Francisco Javier Alcalá Jara

41. Francisco Javier Martínez Robles

42. Laura Monera Baldó

43. Zaida Vazquez Lozano

44. Pascual Hortelano Bermúdez

45. Arsenio Pacheco Atienza

S.1- Eduardo López Martínez

S.2- María Amorós González

S.3- Antonio Sánchez Esteve

S.4- Pablo Flores Carretero

S.5- Rosa María López Martínez

S.6- Carmen María Muñoiz Espallardo