López Miras destaca el papel de las sociedades laborales en "los grandes logros de la Región"

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, clausuró este miércoles en Murcia los Premios Amusal 2025, un acto en el que reivindicó la aportación de las sociedades laborales "a los grandes logros de la Región de Murcia".

Así, López Miras afirmó que Amusal "ha demostrado una capacidad extraordinaria para impulsar el crecimiento regional" y generar "un beneficio tangible para el conjunto de la sociedad", según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El presidente puso como ejemplo el impulso de esta asociación al emprendimiento juvenil o su mejora continua de la formación.

El máximo responsable autonómico recordó también la larga trayectoria de colaboración entre el Gobierno regional y Amusal, articulada a través de los sucesivos Pactos por la Economía Social, el último de ellos firmado en febrero.

Igualmente, destacó que este año, en el que Murcia es la Capital Española de la Economía Social, "esos pactos y avances logrados se han convertido en un referente para otras regiones, tanto dentro como fuera de España".

Finalmente, el presidente felicitó a las empresas y profesionales distinguidos en estos premios: DZ Procenter, Aurelio Luna Maldonado, Aquality Tratamiento Integral del Agua, la Asociación de Empresas de Medio Ambiente de la Región de Murcia, la Fundación Acción Contra el Hambre, Cobatillas Pádel Sport y Surarte Imagen.

Para López Miras, "estas personas y empresas son un espejo en el que todos debemos mirarnos para aprender y superarnos".