López Miras desvincula la negociación en Murcia con los pactos en otras comunidades

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asistido hoy al desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, junto con el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo y parte de la dirección nacional del PP, donde ha resaltado el compromiso de Feijóo con las Comunidades Autónomas al convocar una Conferencia de Presidentes, como una de sus primeras medidas, para tratar temas importantes para la Región como el agua, la financiación y los Fondos Europeos.

En esa línea, López Miras ha destacado que “es importante fijar el calendario de trabajo de cuestiones imprescindibles para la Región de Murcia y que los presidentes nos reunamos periódicamente”.

Además, el presidente ha manifestado que “creo en la política del diálogo y del consenso respetando el resultado de las elecciones y lo que han decidido los ciudadanos”, y ha recordado que “nuestra mano está tendida”, y desvinculando la negociación en la Región con los pactos en otras comunidades autónomas. “Es importante llegar a acuerdos, pero pedimos respeto al resultado de las elecciones en la Región”. Además, los ciudadanos fueron claros “con el 43% de los votos para el Partido Popular, casi el 50% de los diputados del Parlamento Autonómico”.

Al hilo, ha asegurado que “estamos legitimados para poder pedir ese Gobierno del Partido Popular basado en acuerdos”, y ha añadido que “en otras comunidades si no hay un pacto entre el Partido Popular y Vox habrá un gobierno de izquierdas, pero en la Región no”. En la Región de Murcia “no hay un gobierno alternativo al del Partido Popular”.

Por ello López Miras ha incidido en que “la alternativa a un gobierno del PP es ese bloqueo o una repetición electoral que no es buena”, ya que “los ciudadanos no quieren tres elecciones en apenas seis meses y no quieren que la Región esté bloqueada”.

El presidente ha afirmado que “se pueden llegar a muchos acuerdos”, que hay muchas cuestiones “en las que coincidimos” y que “dialogando podemos llegar a consensos que garanticen la estabilidad de esta legislatura”.