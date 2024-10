López Miras lleva a la Moncloa a la urgencia del agua: "Es un problema tan importante como la financiación"

"En unos meses volveremos a tener periodos y cliclos de sequía en territorios de nuestro país. Es un problema muy importante y acuciante; al mismo nivel que el sistema de financiación". Así de contundente se ha pronunciado este viernes el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, tras la reunión con Pedro Sánchez en el marco de los encuentros con dirigentes autonómicos que está manteniendo el jefe del Ejecutivo central en la Moncloa. Por ello, y entre los principales asuntos que ha trasladado el murciano se ha hecho hincapié en la urgencia de impulsar un Pacto Nacional del Agua que "en el que se aborden todos los recursos disponibles".

Entre ellos, ha puesto de relieve los recursos como los del subsuelo, la desalación como "complemento", o la regeneración de aguas residuales, tecnología de la que la Región de Murcia es puntera en el marco internacional al regenerar el 98 por ciento de sus aguas. Eso sí, ha remarcado la importancia de mantener infraestructuras solidarias e imprescindibles como el trasvase Tajo-Segura, así como que se impulsen las interconexiones de cuencas.

"Hace ya algunos meses que se ha dejado de oír la escasez del agua por los problemas de sequía estructural que padece nuestro país. Pero hace no mucho, los informativos abrían pues con las restricciones que tenía que plantear Cataluñao Andalucía por esa sequía estructural que cada vez vamos a padecer de una forma más aguda", ha recordado. Por ello, ha insistido en la importancia de que España tenga un "plan de agua" porque "somos de los pocos países serios que no tienen un plan que garantice los recursos hídricos para todos los españoles en las mismas condiciones" y esto, a su juicio, "no puede seguir así".

"Porque no solo hay que garantizar el acceso y el abastecimiento del agua a todos los ciudadanos, sino también nuestra soberanía alimentaria", según el presidente del Ejecutivo murciano, quien ha considerado que "para eso hace falta sentarnos a todos".

A este respecto, López Miras ha trasladado a Sánchez que solicitará que se hable de ese Pacto Nacional del Agua en la Conferencia de Presidentes, con el fin de "organizar la distribución de los recursos naturales, en este caso del agua, como dice la Constitución".

El presidente autonómico ha remarcado que en España hay un agravio hídrico. "Estamos viendo cómo la mayoría de las cuencas hidrográficas de nuestro país están por encima del 50%", según el jefe del Ejecutivo murciano, quien ha lamentado que la cuenca del Segura, en la Región de Murcia, "está al 16%". Por tanto, ha defendido que "en España hay agua, pero está mal repartida".

Asimismo, ha criticado que en la Región de Murcia "estamos pagando el agua más cara de España" ya que a un murciano "le cuesta un 56% más el agua que a cualquier otro español como media". "Pero si nos comparamos con algunas comunidades autónomas, los murcianos están pagando el agua un 193% más caro", ha apostillado.

"Cuando apretamos un interruptor para encender una luz en cualquier lugar de España, nadie se pregunta de dónde viene esa energía, si se produce en el territorio o no", según López Miras, quien ha considerado que con el agua "debe pasar exactamente lo mismo, porque todos los españoles tienen derecho por igual al agua".

Compromisos en el aire

Las reivindicaciones de agua, no obstante, parecen no haber tenido el calado que se quería. Al ser preguntado por si ha obtenido alguna respuesta por parte de Sánchez sobre el Pacto Nacional del Agua, López Miras ha afirmado que el presidente del Gobierno central no le ha transmitido "nada".

Ha reconocido que Sánchez sí se ha interesado por algunas de las cuestiones que hace la Región de Murcia, como la regeneración de las aguas urbanas. "Pero más allá de eso, no hay ningún compromiso y no he podido ser receptor de ningún indicativo de parte del presidente que me diga que el tema del agua es una prioridad para él, al menos un Pacto Nacional del Agua", ha apostillado.