López Miras llevará la ley de vivienda a la Asamblea: “Era un buen decreto, no nos van a frenar”

Cuando la oposición tumbó la semana el pasada en la Asamblea el decreto ley de Vivienda Asequible propuesto por el Gobierno regional para la construcción de 25.000 casas en la comunidad en los próximos 5 años, el Ejecutivo autonómico parecía resignarse y aseguraba que no tenía un plan B.

Sin embargo, López Miras guardaba un as debajo de la manga, que ha sacado este jueves en la sesión plenaria de la cámara autonómica. El Gobierno murciano sigue adelante con su hoja de ruta y ha afirmado que tramitará dicha iniciativa, no como decreto ley, tal y como se había planteado inicialmente, sino como proyecto de ley. Así lo ha anunciado el líder del Ejecutivo autonómico, tras contestar a su grupo parlamentario sobre esta cuestión en la Asamblea Regional.

Ha sido el portavoz del PP, Joaquín Segado, quien ha sacado a relucir este asunto para criticar la postura de la oposición, que decidió frustrar el pasado viernes la tramitación de esta iniciativa. “¿A quién deben pedir explicaciones los afectados? Los responsables son los diputados del Partido Socialista y de Vox que, con su voto, han impedido que los jóvenes hoy tengan más opciones para acceder a una vivienda”, ha preguntado retóricamente y ha afirmado Segado a sus señorías, para afearles su falta de diálogo para sacar adelante un plan, que el Gobierno regional considera fundamental para responder a la “emergencia residencial” que sufre la Región de Murcia y toda España.

Además, el portavoz popular ha reprochado a los grupos de la oposición que prefieran alinearse a las políticas de vivienda que dicta el Gobierno de Sánchez, con la connivencia de sus socios de Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña. Pero Segado ha sido especialmente crítico con la formación que preside José Ángel Antelo en la comunidad. “Los del muro de Pedro Sánchez han buscado en la Región de Murcia a sus albañiles, visten de verde y se hacen llamar Vox. Nosotros derribaremos ese muro y los que nos pongan por delante, no tengan duda”, ha concluido Segado, que le ha dejado la pelota botando al presidente López Miras, que ha sido el encargado de hacer público este anuncio, que se ha producido justo a las 11 de la mañana de este jueves.

López Miras ha asegurado que ese cierre en banda de la oposición a esta propuesta niega la posibilidad de construir 25.000 viviendas asequibles en la Región de Murcia. Miras ha lamentado que esta norma, “al no ver la luz por el bloqueo de la oposición, no va a poder convertir solares en hogares, no va a poder revitalizar nuestros cascos antiguos, no va a poder concluir urbanizaciones inacabadas, que podrían ofrecer oportunidades reales de vivienda asequible para miles de familias, especialmente, jóvenes”. El presidente murciano ha afirmado que esperaba el ‘no’ de los socialistas murcianos, pero ha dicho no entender la postura de Vox.

El jefe del Gobierno regional ha destacado que el decreto ley, que no pasó el trámite de la Asamblea Regional la semana pasada, había sido consensuado con todos los agentes del sector -colectivos, entidades y asociaciones-, lo que lo convertía en una norma dialogada, algo que no tenían en cuenta los grupos de la oposición que, en opinión de Miras -y en clara alusión a Vox-, expresaron su voto negativo simplemente por puro cálculo electoral. “El Gobierno de la Región de Murcia no se puede resignar. El Gobierno de la Región de Murcia no puede paralizarse, porque así lo quiera la Asamblea”, ha expresado el líder del Ejecutivo murciano, quien ha asegurado que sus señorías “tendrán la posibilidad de retratarse”, cuando la norma llegue nuevamente a la cámara autonómica en forma de proyecto de ley, lo que permitirá al resto de grupos políticos aportar enmiendas y posibles modificaciones al texto.

El PSOE pide diálogo

El secretario general PSRM-PSOE, Francisco Lucas, en un comunicado de prensa difundido a los medios tras el anuncio de López Miras, ha pedido diálogo y consenso para abordar una cuestión tan importante como la vivienda en la Región de Murcia. Lucas ha expresado que “no es admisible lo que hizo la semana pasada el presidente regional: intentar aprobar un decreto ley de viviendas asequibles, llamado viviendas asequibles porque, reitero, viviendas de 90 m² a 180.000 euros es, de todo, menos asequible”.

Por su parte, Podemos no se ha pronunciado este jueves sobre esta cuestión, pero su portavoz en la Asamblea, María Marín, ya manifestó la semana pasada la radical oposición de su grupo a esta iniciativa parlamentaria porque, aseguraban, que “el suelo público es de todos y no se regala”.