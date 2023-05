López Miras: "Vamos a abrir las puertas de La Moncloa a Núñez Feijóo, porque sólo él se ha comprometido a un PHN"

El ex presidente del Gobierno de España, José María Aznar, el candidato del PP a la Presidencia de la Comunidad, Fernando López Miras, y el candidato a la Alcaldía de Murcia, José Ballesta, han intervenido este domingo, en el Teatro Circo de Murcia, en el acto central de campaña.

"Nunca he dicho no a nada que ha venido de Murcia, y nunca diré no a nada que venga de Murcia", ha dicho Azar, que ha añadido que viene para apoyar expresamente a José Ballesta, al que ha deseado que esa situación vivida por la moción de censura "se normalice"; y a López Miras, del que ha destacado que es el que más puede aportar a la Región de Murcia.

El precio de Sánchez

José María Aznar, que ha recordado que el partido fue creado "para servir a la libertad y a España", ha advertido de los riesgos que está asumiendo España para que Pedro Sánchez "se mantenga en el poder". "Si continúa esa situación, España entrará en un periodo de deconstrucción nacional".

En este sentido, Aznar ha defendido "la impecable historia del PP en defensa de la democracia" y se ha preguntado, "¿porqué y para qué pacta Sánchez con los antiguos terroristas?", a lo que ha respondido, "porque si no lo hace no puede ser presidente, solo puede serlo con ese apoyo".

El ex presidente, que ha acusado a Pedro Sánchez, "de pagar el precio de ser presidente a costa de lo que sea", ha dicho que estamos hoy aquí, en Murcia, porque el PP es "un pilar constitucional, una garantía para el presente y el futuro de España".

Aznar, que se ha atribuido el mérito de "unir todo lo que estaba a la derecha de la izquierda", ha advertido de los peligros de dividir el voto en estas elecciones. "Nada se gana en la fragmentación y en la división. Las políticas imposibles no merecen votos, hay que dárselos a las políticas posibles".

"Si estamos de acuerdo en los riesgos que tiene España, nuestra obligación es dar nuestro apoyo al PP, es hacer a José Ballesta alcalde de Murcia y a Fernando López Miras presidente regional", ha subrayado.

Por otro lado, se ha referido a los "objetivos imposibles" que marca la Agenda 2030, y ha defendido que España comience un periodo de transición con "objetivos posibles", para que no sigan marchándose del país grandes empresas.

"España necesita una política fiscal nueva, no es cierto que no se puedan bajar los impuestos y crecer, yo tuve el honor de presidir un gobierno que lo hizo dos veces", ha remarcado Aznar, que ha abogado por recuperar "la meritocracia", en lugar las políticas "de minorías extremistas".

También ha criticado la Ley de Vivienda presentada en nombre del Gobierno "por los separatistas y los terroristas", porque vulnera el derecho de la propiedad, un derecho que "cuando no se respeta, la sociedad se empieza a tambalear".

Finalmente, ha acabado su intervención hablando de agua. Aznar ha remarcado que "es justo que todo el mundo tenga el agua que necesita", pero no se explica "cómo es posible que a la parte más competitiva de la agricultura española -en referencia a la Región de Murcia- se le niegue el agua que necesita".

"Si perdemos, gobernarán los malos"

Ballesta, que ha sido el encargado de abrir el acto, se ha sentido "abrumado" por la masiva presencia de militantes, en un Teatro Circo que se ha llenado. De Aznar, "el hombre del milagro económico español", ha destacado su papel en la refundación del partido y su "relato político desacomplejado".

Sobre las encuestas que se publican estos días, Ballesta ha remarcado que "no caben euforias estériles" ni tampoco acomodarse, "vamos a buscar una mayoría incontestable, salimos a gobernar y a ganar". "Solo así daremos seguridad y tranquilidad a los murcianos y murcianas", ha añadido.

Perder en estas elecciones, ha dicho, "significa que gobiernen los otros, los malos, los peores". En este sentido, en clave nacional, ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez, que ha traspasado "todos los límites y fronteras éticas", en relación a los intentos de independencia de Cataluña o la normalización de los herederos de ETA, "arrastrando al país entero por el fango de su descomposición".

El candidato a la Alcaldía también ha señalado que no aceptan que "esos izquierdistas de salón, esos progresistas de cartón piedra", les den lecciones morales. Y sobre unas presuntas declaraciones del candidato socialista, José Antonio Serrano, en las que decía que si gana Ballesta habría que irse de Murcia, el candidato del PP ha respondido "tic, tac, tic, tac. Le quedan siete días".

Seguir gestionando "con solvencia"

Por su parte, el presidente del PP y candidato a la Presidencia de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha comenzado hablando de los "principios y valores inamovibles" del ex presidente José María Aznar, "el presidente del Gobierno que más ha hecho por la Región de Murcia".

Sobre las diferencias entre el PP y el PSOE, López Miras ha indicado, "aquí tenemos un presidente -en referencia a José María Aznar- que ETA intentó matar, mientras que en La Moncloa tenemos un presidente que pacta con los terroristas".

"Bastante tiene la gente con llevar a fin de mes, para que el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos, encima le meta la mano en el bolsillo a los españoles", ha indicado López Miras, que no comprende la "criminalización" que hace la izquierda de los emprendedores y empresarios, que son los que generan empleo y riqueza.

El presidente del PP murciano ha destacado su gestión, "los últimos cuatro años de mi Gobierno se han cimentado en pactos con todos, por eso hemos conseguido crecer, a pesar de la Pandemia o la Guerra de Ucrania". Para poder seguir gestionando con esa "solvencia" es necesaria, ha dicho, esa mayoría necesaria que está convencido van a lograr el próximo domingo.

"Si dividimos el voto y no logramos esa mayoría necesaria, una de las personas más satisfechas en la noche del 28M, va a ser Pedro Sánchez", algo que ha dicho no quiere ver, porque el presidente del Gobierno ha mostrado "su desprecio constante a la Región de Murcia, incluso a los que los han votado, a todos".

"Somos el mejor lugar del mundo para vivir, he trabajo para ello en los últimos años. Y creo que debemos llegar más lejos", ha dicho López Miras, que ha insistido en la protección de las familias, la igualdad entre hombres y mujeres, la protección de nuestros mayores y "la defensa de nuestro futuro, que pasa por el agua, el Trasvase Tajo-Segura y unas infraestructuras dignas".

Finalmente, ha insistido en que con la "mayoría" que lograrán en Murcia, van a abrir las puertas de La Moncloa al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "porque sólo él se ha comprometido a aprobar en cuanto llega al Gobierno un Plan Hidrológico Nacional (PHN)".