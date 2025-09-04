Las matriculaciones de barcos aumentan un 75% en la Región de Murcia, que es la tercera que más crece de España

La Región de Murcia es, con 383, la tercera comunidad autónoma en la que se han realizado más matriculaciones de embarcaciones de recreo durante los primeros ocho meses del año, lo que supone un incremento interanual del 75,7%, según un informe elaborado por la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN).

El mercado de embarcaciones de recreo en España registró un total de 4.084 matriculaciones entre enero y agosto de este año, lo que supone un descenso del 5,3% respecto al mismo periodo de 2024, lo que confirma la tendencia a la baja que viene experimentando el sector en los dos últimos ejercicios.

Además, el mercado del chárter acentúa esta tendencia bajista, con una caída del 20,8% interanual, según un comunicado de prensa de este jueves.

En cuanto a agosto, también fue un mes especialmente negativo, con 400 matriculaciones, un 25,4% menos en comparación con el año anterior, situándose como el peor agosto de los últimos años.

Por esloras, los datos reflejan que las embarcaciones de hasta 6 metros, que concentraron el grueso del mercado con un 69,5% de cuota, sumaron 2.837 matriculaciones, un 5,5% menos que en 2024.

De su lado, los segmentos de 6 a 8 metros y de 8 a 12 metros también descendieron, con caídas del 4,1% y del 6,3% respectivamente. Las embarcaciones de 12 a 16 metros redujeron sus registros un 2,6%, mientras que las de más de 16 metros retrocedieron un 13%.

En cuanto a embarcaciones, los barcos a motor mantienen el liderazgo con 1.687 matriculaciones y 41,3% de cuota de mercado, aunque cayeron un 6,2% interanual. Las motos de agua, segundo segmento en volumen (30,7% de cuota), descendieron un 12,9%, con 1.252 unidades registradas.

Además, las embarcaciones neumáticas semirrígidas retrocedieron un 10,2% y las embarcaciones a vela, un 7,7%. Solo las neumáticas plegables se mantuvieron en positivo, con una subida del 41,9% y 471 matriculaciones registradas en el período analizado.

Por su parte, el descenso ya mencionado en el mercado chárter se concentró en los segmentos de menor eslora, especialmente en las embarcaciones de hasta 6 metros, que bajaron un 24,5%.

Por tipologías, el mayor descenso lo experimentaron las neumáticas, tanto semirrígidas como plegables, con bajadas del 25,6% y 26,5%, respectivamente; seguidas de las motos de agua (-22,5%).

En el análisis territorial, las provincias con mayor número de matriculaciones hasta agosto fue Baleares (544 matriculaciones) que sigue liderando el mercado con el 13,3% de cuota pero con una caída del 23,9%, por delante de Barcelona (513 matriculaciones), una cuota del 12,6% y una caída del 0,4%.

La Región de Murcia, con 383 matriculaciones registradas se posicionó en tercer lugar con una cuota de mercado del 9,4% y un incremento de sus matriculaciones del 75,7%. Le siguieron Alicante, con 358 matriculaciones, una cuota de mercado del 8,8% y un alza de sus registros del 19,3%.