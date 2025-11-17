"Montero hace anuncios vacíos sobre la reforma del sistema de financiación autonómica"

El Gobierno de la Región de Murcia ha tildado de "anuncios vacíos" la propuesta del Ministerio de Hacienda sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, que "ni concretan cifras ni tienen en cuenta a las comunidades autónomas", realizados hoy durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrada en Madrid. Así lo ha manifestado el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, al término de la reunión, presidida por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El Ministerio ha planteado en el último punto del orden del día "una reforma inminente del sistema que resulta muy poco creíble, una maniobra de distracción de una ministra que lleva siete años ignorando la reforma del sistema que necesita la Región de Murcia frente a la infrafinanciación", ha detallado el consejero. "Lo que no se ha hecho durante tantos años, ahora se quiere hacer en dos meses sin contar con las comunidades autónomas", ha añadido. "Las comunidades aquí representadas queremos claridad, y no un planteamiento lleno de generalidades, sin aportar ningún documento", ha señalado Marín, quien ha afirmado que no se ha detallado "cuál será la base del sistema, ni qué cantidad de fondos se van a incorporar, ni cómo se va a articular la reforma con las comunidades".

Financiación "urgente"

El titular de Hacienda ha asegurado que "volvemos a salir de aquí siendo la comunidad peor financiada y sin la articulación de un fondo transitorio que compense esta injusticia". Marín ha aseverado que los ciudadanos de la Región de Murcia "merecen tener unos servicios públicos en las mismas condiciones que el resto, por eso seguiremos reclamando que se nos confiera la financiación justa, necesaria y urgente para dejar de ser ciudadanos de segunda".

Desde el Ejecutivo autonómico han señalado que, según los últimos datos del Ministerio, "un ciudadano de la Región de Murcia recibe 1.098 euros menos que uno de la comunidad mejor financiada, por lo que si el sistema de financiación proporcionara los mismos recursos que a la comunidad mejor financiada, la Comunidad Autónoma recibiría 1.675 millones de euros más anuales". "Es intolerable que después de tantos años de infrafinanciación, nuestros ciudadanos no puedan acceder a la sanidad en las mismas condiciones que en otras autonomías o que nuestros mayores no tengan las mismas prestaciones sociales", ha declarado Marín. "Hoy se nos ha planteado una presumible reforma inminente del sistema, pero esto lo llevamos escuchando siete años y parece otra patada hacia delante de este gobierno que lo único que hace es entenderse con independentistas y secesionistas y darles la espalda a los ciudadanos de la Región de Murcia", ha concluido el consejero.